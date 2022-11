Sei in cerca di un thriller psicologico pieno di adrenalina? Sei un amante di quei film segnati da un epilogo incerto? Ecco un film da vedere in streaming con suspense crescente e finale imprevedibile, inaspettato, sconvolgente.

Netflix ripropone il thriller 24h (Trapped) di Luis Mandoki, con protagonisti Charlize Theron e Kevin Bacon, un film del 2002 basato sul romanzo Ore di terrore di Greg Iles, che cura anche la sceneggiatura. La pellicola esaspera senza dubbio le tensioni psicologiche dei personaggi, prospettando situazioni tensive e dolorose che tengono lo spettatore con il fiato sospeso per tutta la durata del film.

Di buon livello la prestazione di Theron che interpreta bene la madre disperata a causa del sequestro della figlia affetta da una grave forma di Asma. Ma passiamo alla trama del film.

Trama 24h (Trapped)

Nel thriller su Netflix, 24h (Trapped), Joe Hickey (Kevin Bacon) è uno spietato, ma geniale criminale che, dopo anni di crimini minori, mette a punto la formula del delitto perfetto: rapire i rampolli di famiglie facoltose ed estorcere loro una grossa somma di denaro; la riuscita del piano è assicurata dalla violenza psicologica che Joe e la sua squadra perpetrano ai danni delle malcapitate famiglie delle vittime, talmente terrorizzate e destabilizzate dal modus dei rapitori che dopo aver pagato il riscatto decidono sempre di non sporgere denuncia.

Dopo quattro rapimenti perfettamente riusciti, Joe decide di irrompere nella tranquilla e serena routine della famiglia Jennings.

Mentre Will Jennigs (Stuart Townsend) si trova a Seattle per depositare il brevetto di un nuovo farmaco, Joe, con la complicità della moglie Cheryl (Courtney Love) e del cugino Marvin (Pruitt Taylor Vince), decide di rapire la piccola Abby (Dakota Fanning) affetta da una grave forma di asma.

Karen (Charlize Theron), dapprima terrorizzata e visibilmente scossa, saprà prendere il controllo della situazione e farà di tutto per salvare la figlia. La sua intraprendenza farà vacillare il piano perfetto di Joe, ma verso la fine del film emergerà, inaspettatamente, il vero motivo che ha spinto il criminale a scegliere la famiglia Jennings come bersaglio del suo colpo.

Curiosità sul thriller in onda su Netflix

Charlize Theron e Stuart Townsend, che nel film thriller trasmesso su Netflix interpretano i coniugi Jennings, alla fine delle riprese hanno iniziato una relazione durata per ben 8 anni: la coppia si è separata nel 2010, al rientro di una vacanza in Messico, per insorta incompatibilità. Theron, in un’intervista del 2011, ha dichiarato che il rapporto con Townsend si era talmente raffreddato che i due sembravano quasi fratello e sorella.

Il Film è tratto dal romanzo Ore di terrore di Greg Iles che firma anche la sceneggiatura del film con risultati altalenanti: la riscrittura cinematografica di Iles non riesce, infatti, a reggere il ritmo della regia guidata in modo magistrale da un Mandoki in stato di grazia. Il ruolo di Abby Jennings è interpretato da Dakota Fanning l’attrice bambina de La guerra dei mondi (2005) di Steven Spielberg accanto a Tom Cruise; l’attrice è nota anche per il ruolo di Jane nella saga cinematografica di Twilight. Courtney Love, che nel film interpreta Cheryl, moglie di Joe, è, nella vita reale, vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, deceduto nel 1994.

Leggi anche: Tensione altissima per questo thriller psicologico da vedere assolutamente su Netlix

I protagonisti del thriller 24h

La scelta di riprorre il thriller 24h su Netflix è dovuto sicuramente allle forti emozioni che i protagonisti sono riusciti a trasmettere al pubblico. Scopriamo qualcosa in più sugli interpreti.

Charlize Theron interpreta in modo convincente Karen, una madre disperata ma disposta a tutto pur di salvare sua figlia Abby, rapita dal perfido Joe. Theron è nota al grande pubblico per aver preso parte a pellicole drammatiche e di azione (si ricordano in particolare L'avvocato del diavolo del 1997, Il grande Joe del 1998, Hancock del 2008 e Prometheus del 2012) ma in questo film dei primi anni Duemila ha dimostrato di sapersi destreggiare bene in ruoli tensivi e psicologici.

Kevin Bacon si muove nella sua comfort zone di cattivo odioso e sadico: interpreta senza difficoltà il personaggio del criminale Joe, simile a tanti altri interpretati negli anni Novanta. Tra i suoi lavori spiccano Quicksilver - Soldi senza fatica (1986), Una gita pericolosa (1987) e Tremors il cult diretto da Ron Underwood.

Stuart Townsend interpreta stancamente il dott. Jennings: non è sicuramente il personaggio che più si distingue nella pellicola. La carriera di Townsend è, difatti, altalenante e discontinua: dopo l’esperienza di 24h partecipa a Gioco di donna (2004), sempre accanto all’allora compagna Charlize Theron, e a La leggenda degli uomini straordinari (2003), dove veste i panni di Dorian Gray, forse la sua interpretazione più riuscita. Dopo l’esordio alla regia in Battle in Seattle (2007) la sua carriera subirà una forte battuta d’arresto: lo vedremo comparire, infatti, solo in alcuni episodi di alcune sitcom americane (come Tradimenti, Elementary, Salem).