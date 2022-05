Il catalogo di Netflix si amplia in occasione di giugno 2022! Ecco i titoli in uscita e quali sono, invece, quelli che si apprestano ad abbandonarla per fare spazio a nuovi film e serie tv.

I divoratori più accaniti di serie tv e film sono stati tutti avvisati! Netflix si appresta ad ampliare il proprio catalogo multimediale in occasione di giugno 2022. Quali sono i titoli consigliati? E quali i migliori secondo quelle che sono le tendenze dettate dal colosso di streaming? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Netflix, il catalogo aggiornato per giugno 2022: le serie tv

La quarta e nuova stagione di Stranger Things è appena uscita è sta già riscuotendo il consenso dei fan entusiasti, sulla stessa scia del successo si apprestano a partire anche l'attesissima stagione finale di Peaky Blinders, la terza stagione di Umbrella Academy e l'interessantissimo remake La Casa di Carta: Corea. Ma non mancano anche tante altre novità al loro debutto. Ecco allora una lista delle serie tv in uscita a giugno 2022!

Le nuove serie tv:

Borgen: Potere e gloria - Stagione 1

Ambizione - Stagione 1

Due estati - Stagione 1

Green Mothers' Club - Stagione 1

Madre perfetta - Stagione 1

Surviving Summer - Stagione 1

Il diario della mia libertà - Stagione 1

Sarò mamma - Stagione 1

First Kill - Stagione 1

Privacy - Stagione 1

Condominio Maldivas - Stagione 1

God's Favorite Idiot - Stagione 1

You don't know me - Stagione 1

Man Vs Bee - Stagione 1

Le nuove stagioni in programma:

Love&Anarchy - Stagione 2

La guerra dei vicini - Stagione 2

She - Stagione 2

The Upshaws - Stagione 2

La lista dei film aggiornata

A giugno 2022 Netflix aggiungerà al proprio catalogo anche molti film originali con attori amatissimi nei cast. Non mancheranno ovviamente anche nuove aggiunte di film di terze parti, ovvero tutti quei prodotti non prodotti da Netflix ma di cui la grande N rossa ne ha acquistato i diritti la trasmissione.

I film originali Netflix:

Interceptor - con Elsa Pataky

Hustle - con Adam Sandler

Spiderhead - con Chris Hemsworth

La ira de Dios

Love&Gelato

Beauty

The Man from Toronto

I film di terze parti:

Odio l'estate - con il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo

Noi

I titoli attesi per luglio 2022 e quelli che se ne andranno

Ci sarebbero già anche alcune indiscrezioni per quanto riguarda l'uscita di alcuni titoli previsti sulla piattaforma per luglio 2022. Uno su tutti è Persuasione, il film basato sul romanzo scritto da Jane Austen nel 1818 e che vede come star protagonista Dakota Johnson. La "Anastasia" della saga di 50 Sfumature, per intenderci.

Ma per nuovi titoli che si aggiungono alla lista, altri si apprestano ad abbandonarla. Tra questi ce sarebbero alcuni che al momento della loro uscita al cinema sono stati campioni di incassi come Joker, Never back Down 3, Sonic - il film, I Guardiani di Oz, Il cacciatore di ex, It - Capitolo 2, Kill Bill: Volume 1.

A lasciare la piattaforma sul finire di giugno 2022 inoltre, sarà anche una serie tv che oltre ad essere molto amata dai fan ha fatto anche molto parlare di sé al di fuori delle vicende raccontate al suo interno. Stiamo parlando di Glee, i cui gli attori protagonisti si sono trovati più volte, anche loro malgrado, coinvolti in alcuni casi di cronaca.