Le storie thriller coinvolgono una grossa fetta degli appassionati cinematografici, in quanto creano un atmosfera di suspance, mistero, colpi di scena… Le storie hanno trame intricate e complesse, che si capovolgono nella maniera più inaspettata, lasciando gli spettatori con la bocca aperta.

Parlando di thriller, non possiamo che consigliarvi il film della regista Dee Rees, girato sulla base del romanzo omonimo, che sta facendo breccia nel pubblico abbonato a Netflix.

Il thriller con Anne Hathaway disponibile su Netflix: trama e cast

L’attrice sicuramente la conoscete già, protagonista di molteplici film di successo. La Hathaway riesce a conquistare il pubblico in ogni sua performance, spaziando dalle commedie romantiche, ai drammi, ai thriller.

In questo caso il film in questione è Il suo ultimo desiderio, uscito su Netflix nel 2020, che riesce ancora a riscuotere un certo successo per gli abbonati del servizio streaming. Il cast, sicuramente notevole, include anche attori del carico di Ben Affleck e Willem Dafoe.

La trama affronta il tema del rapporto padre-figlia, all’interno di un contesto che include il tema politico. La protagonista Elena, interpretata dalla Hathaway, è una reporter che indaga i rapporti tra politica e scontri armati.

Dopo varie esperienze, alla giornalista viene offerta la possibilità di intromettersi in una questione dell’America Centrale, riguardante il contrabbando di armi. Questa chance rappresenta sicuramente l’occasione della vita per la protagonista, che è parecchio legata, anche eticamente, alla propria professione.

Il colpo di scena arriva nel momento in cui si viene a sapere che il padre è coinvolto nel contrabbando.

La questione si complica poiché il genitore oltretutto ha una pessima condizione di salute, e tal proposito esprime l’ultimo desiderio di portare a termina la sua missione. La figlia discute a lungo col padre, cercando di sostenere la propria tesi a favore della giustizia, ma di fronte alla determinazione del padre, si ritrova scissa tra la voglia di fare la cosa giusta, e l’amore per il padre.

Il film dura circa due ore, ed è indubbiamente importante portare sullo schermo rapporti familiari complicati, come quelli della contraddizione intrinseca che nasce nel momento in cui devi scegliere tra i tuoi desideri, la tua integrità, e la volontà di un padre, persona amata che si vorrebbe sempre soddisfare.

Sempre in questo contesto si apre anche una parantesi sulla figura paterna per un figlio, che è sempre vista come un concetto idilliaco, nonostante a volte non sia così. Lo scoprire i lati più oscuri di un genitore può rivelarsi una delusione parecchio dolorosa, specialmente quando si cresce, e si palesano appieno le differenze che possono manifestarsi tra padre e figlia.

Cosa farà allora Elena? Deciderà di esaudire l’ultima volontà del padre, rinunciando ai propri valori, o spezzerà il cuore del genitore? Se siete curiosi di scoprirlo non vi resta altro che dedicarvi alla visione del film, che si dirama tra intrecci coinvolgenti e decisioni dure da prendere.

L’ultimo desiderio, recensioni

Nonostante la trama del film sembra essere piuttosto coinvolgente, oltretutto con un cast d’eccezione, il film non è stato risparmiato da molteplici critiche, mosse contro la regia, da parte della critica. La produzione infatti è stata definita una mossa sbagliata per la Rees, che si scusa lei stessa per non aver soddisfatto i gusti dei critici e degli spettatori. Il film viene giudicato piuttosto confusionario, piuttosto che ben fatto.

La regista però, nonostante tutto, non si pente della produzione, perché nonostante ciò rappresenta un risultato. Girare un film, gestire un cast, collaborare con dei grandi attori, rappresenta a prescindere un’esperienza formativa, un altro tassello che contribuisce alla formazione della carriera, che come in tutti i settori, non può che essere formata da alti e bassi.

Chiaramente è deludente non riuscire ad ottenere il risultato sperato, dopo aver investito in un cast, una troupe e tutto ciò che ruota dietro a una produzione cinematografica, ma anche le esperienze negative sono necessarie per la creazione dell’identità della regista.