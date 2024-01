Nevicherà davvero a Milano? Ecco cosa dicono le previsioni e quando è atteso il gelo

Con le vacanze di Natale sembravano passate anche le temperature più fredde, ma non è così. Il gelo tornerà in Italia proprio questa settimana.

In particolare, i milanesi possono aspettarsi di vedere presto la neve in città. Una cosa che non succedeva ormai da qualche tempo.

Ecco cosa dicono i meteorologi e quando è prevista neve a Milano.

Nevicherà davvero a Milano? Quando è prevista la neve

In Italia è tornato il gelo. Infatti, le temperature questa settimana si stanno abbassando drasticamente e c'è la possibilità che nevichi in alcune città del nostro Paese.

Tra queste, Milano è la città in cui i meteorologi si aspettano una bella nevicata nei prossimi giorni. Ma nevicherà per davvero?

Le previsioni giorno per giorno possono aiutare i milanesi a capire quando potrebbero vedere la neve in città per la prima volta questo inverno.

Dopo un lunedì e un martedì freddi e nuvolosi, ma senza neve e pioggia, ecco come sarà il tempo a Milano per il resto della settimana.

Le previsioni di mercoledì 10 gennaio

Mercoledì le temperature si abbasseranno e il freddo pungente potrebbe causare delle gelate in città, soprattutto durante le prime ore del giorno. Il tempo continuerà a essere nuvoloso ma asciutto. Infatti, non è prevista né pioggia né neve questo mercoledì.

Le temperature si aggireranno intorno agli 0 gradi o anche poco di meno nelle ore più fredde, mentre le massime non supereranno i 6 gradi.

Il meteo di giovedì 11 gennaio

Anche giovedì il cielo sarà nuvoloso, ma non è prevista pioggia. Nel pomeriggio, invece, potrebbe uscire il Sole per la prima volta dopo giorni di nuvole e grigiore. Sarà un Sole invernale, tuttavia, che non farà molto per riscaldare i milanesi dalla gelata.

Le temperature saranno molto simili a quelle di mercoledì, con una minima poco sotto lo zero (-1°, -2°) e una massima poco più alta, che non supererà comunque gli 8 gradi.

Venerdì 12 gennaio nevicherà?

Sembrerebbe che non nevicherà nemmeno venerdì 12. Anzi, le previsioni preannunciano una bella giornata di Sole, anche se il freddo gelido non abbandonerà ancora Milano.

Le temperature, infatti, resteranno le stesse di giovedì.

Anche se in questi giorni non sembrerebbe esserci neve in arrivo, il gelo colpirà l'Italia per circa due settimane. Perciò, la neve potrebbe cadere a Milano nel prossimo futuro.

Neve a Milano: quando ha nevicato per l'ultima volta nel capoluogo lombardo

La neve a Milano si vede almeno una volta ogni anno, ma molto spesso non fa neppure in tempo ad attecchire su strade e tetti delle case che già si è sciolta ed è come se non fosse mai caduta.

L'ultima nevicata consistente che ha colpito la città di Milano è stata il 28 dicembre 2020, durante le prime vacanze di Natale passate durante la pandemia da Covid-19. La città si è imbiancata e l'atmosfera era molto suggestiva.

Tuttavia, la nevicata ha causato non pochi disagi e sono dovuti intervenire 200 mezzi, 550 persone, 5 squadre della protezione civile e 50 pattuglie della Polizia per aiutare la città a rimettersi in moto.

