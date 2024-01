Chi è Nick Casciaro: curiosità sull'ex talento di Amici che ha vinto X Factor Romania

Il nome di Nick Casciaro è diventato popolare in Italia nel 2013, quando ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi come cantante. Mentre in Italia non ha avuto grande successo, in Romania è letteralmente esploso. Vediamo chi è l'artista nostrano che sta facendo impazzire i romeni.

Chi è Nick Casciaro: tutto sull'ex cantante di Amici 13

Classe 1990, Nick Casciaro è nato il 4 gennaio a Bolzano, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Appassionato di musica fin da bambino, ha cominciato a muovere i primi passi nel coro delle Voci Bianche della sua città. Crescendo, oltre al canto, si è avvicinato al pianoforte, ma come autodidatta. Nel frattempo ha iniziato a praticare windsurf, lavorando dai 15 ai 17 anni nella scuola Segnana a Torbole sul Garda e diventando istruttore a 18 anni.

Dopo il diploma in grafica pubblicitaria presso l'Istituto d'Arte, Nick ha dato inizio alla sua carriera da cantante e pianista, esibendosi in alcuni locali della sua città. Nel 2013 ha partecipato prima a Italia's Got Talent arrivando fino alle semifinali, poi ad Amici. La sua avventura nella scuola di Maria De Filippi è giunta a conclusione nel corso della settima puntata del serale.

Uscito da Amici, Casciaro non ha avuto il successo sperato, ma non si è dato per vinto. Ha lavorato come cantante a Domenica In da ottobre 2014 a giugno 2015, ha partecipato al format Fattore Umano su Italia 1 e ha lanciato qualche singolo più o meno fortunato. Per anni il suo nome è finito quasi nel dimenticatoio, poi è tornato in auge perché ha vinto X Factor Romania.

Nick Casciaro: nuova vita in Romania dopo la vittoria di X Factor

Nick Casciaro ha deciso di partecipare a X Factor Romania nel 2020, su suggerimento di suo padre che per un periodo aveva lavorato nel Paese. Quasi per caso, quindi, si è presentato alle selezioni. E' stato ammesso, ha conquistato la vittoria ed è diventato un vero e proprio fenomeno. Intervistato da TDV ha raccontato:

Come sono arrivato in Romania? Per una serie di fatalità. Mio padre ha lavorato in Romania a cavallo fra fine anni '90 e inizio '2000, in campo del calzaturificio. Quando il destino della fabbrica ebbe un cambiamento, rientrò in Italia portando con se una famiglia rumena a cui diede una mano per rifarsi una vita in Italia. Fu nel periodo in cui dal Veneto ci trasferimmo in Trentino. Attraverso questo contatto arrivò il suggerimento di provare ad accedere a X Factor Romania. Visto che il programma aveva accesso libero anche ai non rumeni. Io ero in Sardegna in qualità di performer in un cast artistico, quindi avevo ben altro per la testa. Ma quando mio padre me ne ha parlato, sono salito sul primo aereo per la Romania e mi sono presentato. Senza aspettative, senza dare nulla per scontato. Sta di fatto che il video del mio provino è diventato virale con oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. (...) Cosa vuol dire vincere X Factor? E’ stato entusiasmante. Era una competizione molto alta che rende ancora più intensa la vittoria. Aver convinto i giudici, la critica e soprattutto aver fatto breccia nei cuori del pubblico è un’emozione e un orgoglio unici. In Romania ho trovato un ambiente molto professionale, benché i mezzi, rispetto a qua, sono molto minori, ma c’è un’apertura per chiunque abbia talento. In Italia non credo ci sia una apertura simile per chi viene da fuori, c’è una sorta di campanilismo.

Dopo la vittoria a X Factor, Nick è diventato un vero e proprio fenomeno, tanto che in Romania sono tutti impazziti per lui.