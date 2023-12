Chi è Nicole Rossi: carriera e vita privata della protagonista di Skam 6

Gli appassionati di Skam Italia non stanno più nella pelle e presto conosceranno la prossima protagonista della nuova stagione, interpretata da Nicole Rossi.

Nonostante la sua giovane età, l'attrice è presente nel mondo dello spettacolo da molti anni: scopriamo chi è e dove l'abbiamo già vista.

Nicole Rossi: chi è l'attrice protagonista di Skam

Nata a Roma il 30 marzo 2000, Nicole Rossi è una delle attrici più promettenti della sua generazione e, nonostante la sua giovane età, la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha già riscontrato molto successo.

La sua fama, infatti, arriva con la sua partecipazione al noto reality di Rai 2, Il collegio, in cui sfoggia subito la sua forte personalità e intraprendenza, divenendo subito una delle preferite del pubblico.

Da quel momento la sua carriera spiccherà il volo, entrando ufficialmente a far parte del mondo televisivo.

La carriera di Nicole Rossi: dal Collegio a Pechino Express

Dopo aver svelato chi è Pilar Fogliati, attrice nota per il suo ruolo in Odio il Natale, non resta che svelare l'identità di Nicole Rossi, percorrendo le sue partecipazioni ai diversi reality che l'hanno vista protagonista.

Al Collegio è infatti seguita la sua presenza a Pechino Express in coppia con un'altra collegiale, Jennifer Poni, con la quale vincerà l'edizione battendo la temutissima coppia composta da Enzo Miccio e la sua assistente Carolina Gianuzzi.

Non manca l'ingresso nel mondo televisivo, entrando a far parte della quinta stagione di Skam come personaggio secondario, facendosi però conoscere dal pubblico con un personaggio dalla personalità molto simile alla sua.

Nel 2021, Nicole ha partecipato a Game of Games, programma condotto da Simona Ventura, e ha anche co-condotto Playmag, programma Raiplay in cui ha raccontato gli attuali personaggi dello spettacolo.

La vita sentimentale di Nicole Rossi

Manca sempre meno all'uscita di Skam Italia 6 e non resta che scoprire qualche curiosità sulla vita privata della prossima protagonista Asia, interpretata da Nicole Rossi.

Dai suoi canali social si evince la sua relazione con Riccardo Paolino, ragazzo che non appartiene però al mondo dello spettacolo.

La relazione tra i due sembra durare da anni, e dopo il loro primo incontro in Sardegna, i due non si sarebbero più separati, come dimostrano i numerosi scatti presenti sul profilo Instagram di Nicole Rossi.

