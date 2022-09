Nikita Pelizon entra nella casa del Grande Fratello Vip. A capitanare anche questa edizione del GF Vip ci sarà sempre Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale Chi. Inoltre, troveremo Orietta Berti nel ruolo inedito di opinionista accanto a Sonia Bruganelli, confermata anche quest’anno.

Il GF Vip Party verrà condotto da Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge in onda su Mediaset Infinity prima di ogni puntata, mentre Giulia Salemi sarà presente in studio e leggerà i commenti e le reazioni a caldo del pubblico sui social.

Nikita Pelizon, chi è la modella e partecipante al Grande Fratello Vip

Modella da quando ha raggiunto la maggiore età, Nikita Pelizon è stata annunciata ufficialmente nel cast del Grande Fratello, ma non è nuova al mondo dei reality. Quest’anno è stata una delle concorrenti di Pechino Express, il programma condotto da Costantino Della Gherardesca in onda su Sky. La modella era in coppia con Helena Prestes e la loro squadra si chiamava Italia-Brasile.

Nel 2018 partecipa come tentatrice a Temptation Island e mise a dura prova la coppia composta da Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. Successivamente, fa parte di Ex on the beach, il reality di MTV in cui reincontra il suo ex Matteo Diamante. Ma non solo reality. L’influencer è stata attrice di un episodio di Un passo dal cielo, la fiction con Terence Hill in onda su Rai Uno. La modella ha anche un suo canale YouTube.

Vita privata di Nikita Pelizon

Classe 1994, Nikita Pelizon nasce a Trieste. Occhi color ghiaccio, la modella ha un fisico statuario. Della sua vita privata si sa poco. Ha un fratello con cui non ha avuto un buon rapporto per moltissimi anni. Dalla pandemia, però, l’influencer ha deciso di ricongiungersi al fratello e ora sembra essere tornato il sereno.

La sua vita privata è stata spesso oggetto di gossip. Nel reality "Ex on the beach" ritrovò il suo ex fidanzato Matteo Diamante, con cui è poi uscita dal programma. Attualmente i due non stanno più insieme, ma non si conoscono altre informazioni sul suo stato sentimentale. Ora la vedremo se nella casa del GF Vip alle prese con gli altri coinquilini 24h e il pubblico potrà conoscere lati nascosti della modella-influencer.

