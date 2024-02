Chi è Nina Soldano: vita privata e curiosità sull'attrice

Diventata famosa soprattutto per il ruolo di Marina Giordano nella soap Un posto al sole, Nina Soldano ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Premiata come attrice italiana più popolare all'estero, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era poco più che adolescente. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Nina Soldano: chi è l'attrice che interpreta Marina a Un posto al sole

Classe 1963, Nina Soldano è nata il 26 marzo a Pisa, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Cresciuta a Manfredonia, in provincia di Foggia, si è trasferita a Roma da adolescente, con la speranza di riuscire a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.

Scoperta da Pippo Baudo, ha debuttato in tv nel 1985, a soli 22 anni, nel programma Fantastico 6. Qui, Nina ha vestito i panni della valletta "zingarella". Nel 1987 ha preso parte al format Indietro tutta di Renzo Arbore e Ugo Porcelli, dove ha interpretato Miss Sud. Il debutto al cinema come attrice è arrivato nel 1988, prima con il film La notte degli squali di Tonino Ricci e poi con Delitti e Profumi di Vittorio De Sisti.

A questo punto, la sua carriera da attrice ha perso il via. Tra i titoli più famosi che l'hanno vista in scena si ricordano: Disperatamente Giulia, Passi d’amore, Donna d’onore, Paprika, Fatalità, In nome della famiglia e Incantesimo. Nel 1992 è comparsa anche in un episodio di Casa Vianello, accanto a Raimondo e Sandra Mondaini. Il grande successo è arrivato nel 2003, quando Nina è stata scelta per interpretare Marina Giordano nella soap opera Un posto al sole.

Ospite d'onore del Festival della canzone italiana di New York nel 2012, 2013 e 2015, nel 2013 ha ricevuto il premio come attrice italiana più popolare all’estero da parte dell’Associazione Culturale Italiana. Nel 2016 ha conquistato un altro importante riconoscimento: il premio Malafemmina come miglior attrice protagonista di Un posto al sole.

La vita privata di Nina Soldano: chi è il marito?

Nel 2010, grazie ad un'amica comune, Nina Soldano ha conosciuto su Facebook Teo Bordagni. Dalle chiacchierate virtuali sono passati ben presto al primo vero incontro e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2016, nella magica città di New York, si sono sposati. Teo è un ingegnere e ha 13 anni meno dell'attrice.

Intervistata dal settimanale Nuovo, l'interprete di Marina Giordano ha svelato che nel 2005 è stata operata per asportare un tumore all'utero. Ha tenuto nascosto a tutti la mlattia ed è riuscita a recarsi comunque sul set di Un posto al sole. Negli ultimi anni, Nina ha vissuto lutti importanti, che l'hanno messa a dura prova. Nel 2011 i genitori si sono ammalati gravemente e nel 2018 sono scomparsi a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Come se non bastasse, a gennaio del 2023 è scomparso suo fratello Matteo, di soli 54 anni, al quale era molto legata.