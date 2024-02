Chi è Noah Oliveira: vita privata e curiosità sul presunto fidanzato di Mahmood

Il nome di Noah Oliveira ha attirato la curiosità del grande pubblico perché è stato accostato a Mahmood. Stando a quanto sostengono i beninformati, potrebbe essere il suo fidanzato. Vediamo chi è e cosa fa nella vita.

Fin dal suo debutto nel mondo della musica, Mahmood è sempre stato gelosissimo della sua vita privata. Il cantante di Tuta Gold non ha mai voluto rispondere neanche alle domande sulla sua presunta omosessualità. Nonostante tutto, negli anni i riflettori sono sempre stati puntati su di lui e spesso gli sono stati affibbiati flirt sia con uomini che con donne. Da tempo, però, i beninformati sostengono che il suo fidanzato sia Noah Oliveira.

Di professione modello, è un cittadino del mondo ma dovrebbe vivere a Berlino. Non sappiamo come e dove abbia conosciuto Mahmood, ma immaginiamo che un evento di moda sia stato galeotto. La prima volta che qualcuno ha parlato del cantante e di Noah come coppia era il 2022:

Mahmood, ovviamente, non ha mai confermato o smentito il chiacchiericcio. I fan più attenti, però, hanno notato che Oliveira è sempre al suo fianco. Perfino al Festival di Sanremo 2024 si sono fatti immortalare insieme.

Non solo il Festival di Sanremo 2024, dove Mahmood ha gareggiato con la canzone Tuta Gold, i due hanno trascorso insieme anche il giorno degli innamorati. Sia il cantante che Noah Oliveira hanno condiviso su Instagram la stessa foto: una torta a forma di cuore, fatta di fragole e panna montata, con su scritto "Buon San Valentino".

Ad aggiungere qualche dettaglio in più su quella che sembra essere una relazione che va avanti da due anni è stato il settimanale Chi. La rivista di Alfonso Signorini ha pizzicato Noah e Mahmood a cena con tante altre persone, tra cui spunta anche la mamma dell'artista. Si legge:

Mahmood si è divertito in tutti gli altri momenti, rinfrancato anche dall’arrivo dell’amata madre, Anna Frau, che l’ha raggiunto dalla Sardegna con alcune cugine, e degli amici. Come Noah, il ragazzo che vediamo seduto a cena accanto a lui e che già in passato era stato avvistato al suo fianco. Mahmood ha sempre protetto il proprio privato. 'Nella vita si ama chi lo merita', ha detto a Chi. E già tempo fa aveva dichiarato: 'La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Specificare significa già creare una distinzione. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già'.