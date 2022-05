Acclamato dalla critica al Festival di Cannes 2022 c'è proprio il film italiano "Nostalgia", del regista Mario Martone, ambientato a Napoli, in particolare nel quartiere popolare "Sanità" e con protagonista Pierfrancesco Favino.

In attesa di poterlo finalmente vedere sul grande schermo, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova pellicola ch sembra promettere bene.

"Nostalgia": data di uscita e cast

Dopo il suo primo debutto al Festival di Cannes il 24 maggio, "Nostalgia" arriva anche al cinema! I fan di Pierfrancesco Favino potranno infatti vederlo all'opera in un ruolo drammatico sul grande schermo mercoledì 25 maggio 2022.

A fare parte del cast insieme a Favino, che interpreta Felice, il protagonista della storia, c'è anche Tommaso Ragno, nei panni di Oreste. Insieme a loro a completare il cast troviamo Francesco Di Leva, Nello Mascia, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Emanuele Palumbo, Virginia Apicella, Salvatore Striano e Artem Tkachuk.

La trama

Il film, come dicevamo, è ambientato a Napoli, più precisamente a Rione Sanità, uno dei più autentici e difficili; è proprio qui che torna il protagonista, Felice, dopo 40 anni di lontananza dalla sua terra natale. L'uomo dopo essere espatriato infatti, ritorna per la propria madre e durante la sua permanenza, riscopre i luoghi della sua infanzia.

Ma insieme ai dolci ricordi di tempi passati, scopriamo anche il motivo per cui il protagonista si è allontanato dalla sua Napoli, cercando futuro all'estero. Da giovane Felice aveva stretto un forte legame di amicizia con Oreste, che se prima era un compagno di giochi si è trasformato poi in compagno di bravate. Bravate che, da piccoli crimini sono arrivate a coinvolgere la morte di un uomo.

Al suo ritorno Felice desidera rivedere il vecchio amico che, come scoprirà, nel frattempo è diventato noto a tutti come il delinquente di quartiere da cui è meglio stare alla larga. Oreste, a differenza di Felice, non si è mai allontanato da quell'ambiente che sembra ormai averlo inghiottito in un vortice senza via d'uscita.

Una prima recensione e curiosità sul film

I sentimenti, talvolta contrastanti, trattati nel film non sono cosa facile da gestire sullo schermo, senza rischiare l'appiattimento di questi. Chi è costretto ad abbandonare la propria terra d'origine infatti sa quanto sia difficile allontanarsene e quanto, allo stesso tempo, una volta ritornati ci si senta in qualche modo diversi dalle persone che invece sono rimaste.

Parliamo di nostalgia lacerante che cerca di trovare un equilibro con uno sguardo ormai diventato più ampio, non più legato a determinate dinamiche tipiche, in modo particolare, dei piccoli paesini.

Un sentimento che provavano i primi espatriati che andavano a cercare "fortuna in America", lo stesso che provano ancora oggi i lavoratori e gli studenti che si spostano con l'intenzione di costruirsi un futuro. Insomma, un sentimento che non è mai cambiato in tutti questi anni.

A sapere qualcosa della "nostalgia" che dà il titolo al film poi, è sicuramente Martone, il regista nato proprio a Napoli e che di Napoli racconta in tantissimi suoi lavori. Tra questi anche "Qui rido io", uno dei titoli protagonisti dei David di Donatello 2022.