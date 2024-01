Notte degli Oscar 2024: ecco dove vederla in streaming

Come ogni anno, c'è grande fermento per la notte degli Oscar: ecco dove vederla in diretta e quali sono le nomination.

La notte degli Oscar va in scena presso il Dolby Theatre di Hollywood, dove approderanno star del cinema internazionale. Vediamo dove vederla in diretta e quali sono le nomination.

Notte degli Oscar: dove vederla live?

Rispetto a tanti anni fa, oggi assistere alla notte degli Oscar è semplice e alla portata di tutti. Basta una buona connessione internet, un po' di organizzazione con il fuso orario e il gioco è fatto. Come vuole la tradizione, la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta dall'America e vedrà arrivare al Dolby Theatre di Hollywood - location dal 2022 - star di fama internazionale.

La data da segnare in agenda per assistere alla live degli Oscar 2024 è domenica 10 marzo. Come già anticipato, bisogna fare i conti con il fuso orario. Generalmente, la premiazione va in onda quando nel Belpaese è notte fonda. La serata viene trasmessa in America da ABC, ma gli italiani dovranno collegarsi in streaming. Al momento, non sono ancora state definiti con certezza i canali o le piattaforme per il nostro Paese.

Se la situazione dovesse restare la stessa del 2023, la notte degli Oscar si potrà vedere su Sky Cinema Oscar, ossia il canale 303 di Sky, su Sky Uno e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su NOW. E' bene sottolineare che, proprio recentemente, Sky ha rinunciato ai diritti per trasmettere l'evento nel Regno Unito e si teme che possa accadere lo stesso anche in Italia.

Notte degli Oscar 2024: le alternative per vederla in streaming

In attesa di ricevere conferme sulla messa in onda italiana della notte degli Oscar 2024, vediamo quali sono le alternative per vederla. Dal web, per accedere alle reti americane come ABC, è necessario una VPN, cioè una rete privata virtuale. Questa opzione rappresenterebbe un bel problema per gran parte della popolazione.

Secondo le ipotesi degli esperti, considerando che ABC appartiene alla Disney, la live potrebbe essere trasmessa sulla piattaforma Disney+. In alternativa, ci potrebbe essere anche una proposta ufficiale da parte di YouTube. Insomma, al momento, si possono solo fare previsioni, ma non c'è nulla di certo.

Ricordiamo che la notte degli Oscar non è importante soltanto per il settore cinematografico. Un po' come tutti gli eventi di interesse internazionale, ha tutti gli occhi puntati su di sé anche per tutto quel che concerne il mondo del fashion: dai look al makeup, passando per gli hair style. Non dimentichiamo, poi, il gossip, grande protagonista di ogni red carpet che si rispetti.

Notte degli Oscar 2024: tutte le nomination

Di seguito, tutte le nomination agli Oscar 2024:

Miglior Film

• American Fiction

• Anatomia di una cadiura

• Barbie

• The Holdovers - Lezioni di vita

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Past Lives

• Povere Creature!

• La zona di interesse

• Saltburn

Miglior Regia

• Jonathan Glazer - La zona di interesse

• Yorgos Lanthimos - Povere Creature!

• Christopher Nolan - Oppenheimer

• Alexander Payne - The Holdovers

• Martin Scorsese - Killers of the Flowers Moon

Miglior Attrice protagonista

• Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

• Sandra Hüller - Anatomia di una caduta

• Carey Mulligan - Maestro

• Margot Robbie - Barbie

• Emma Stone - Povere Creature!

Miglior Attore protagonista

• Bradley Cooper - Maestro

• Colman Domingo - Rustin

• Paul Giamatti - The Holdovers

• Cillian Murphy - Oppenheimer

• Jeffrey Wright - American Fiction

Miglior Attore non protagonista

• Sterling K. Brown - American Fiction

• Robert DeNiro - Killers of the Flower Moon

• Robert Downey Jr. - Oppenheimer

• Ryan Gosling - Barbie

• Dominic Sessa - The Holdovers

Miglior Attrice non protagonista

• Emily Blunt - Oppenheimer

• Jodie Foster - Nyad - Oltre L'Oceano

• Sandra Hüller - La zona di Interesse

• Julianne Moore - May December

• Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Miglior Sceneggiatura originale

• Anatomia di una caduta

• The Holdovers

• May December

• Past Lives

• Saltburn

Miglior Sceneggiatura non originale

• American Fiction

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior Film Internazionale

• Io capitano (Italia)

• Perfect days (Giappone)

• La società della neve (Spagna)

• The teacher's lounge (Germania)

• The zone of interest (Regno Unito)

Miglior Film d'animazione

• Il ragazzo e l'airone

• Elemental

• Nimona

• Spider-Man: Across the Spider-Verse

• Tartarughe Ninja caos mutante

Miglior Montaggio

• Anatomia di una caduta

• Barbie

• The Holdovers

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

Miglior Scenografia

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Oppenheimer

• Povere Creature!

Miglior Fotografia

• El Conde

• Killers of the Flower Moon

• Maestro

• Oppenheimer

• Povere Creature!

Migliori Costumi

• Barbie

• Killers of the Flower Moon

• Napoleon

• Oppenheimer

• Povere creature!

Miglior Trucco e acconciature

• Golda

• Demeter - Il risveglio di Dracula

• Maestro

• Oppenheimer

• Povere Creature!

Migliori Effetti visivi

• The Creator

• Godzilla: Minus One

• Povere Creature!

• La Società della neve

• Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior sonoro

• Barbie

• Ferrari

• Maestro

• Oppenheimer

• La zona di interesse

Miglior Colonna sonora originale

• American Fiction

• Killers of the Flower Moon

• Oppenheimer

• Spider-Man: Across the Spider-Verse

• Saltburn

Miglior Canzone Originale

• American Symphony: “It Never Went Away”

• Barbie: “I’m Just Ken”

• Barbie: “What Was I Made For?”

• Flamin’ Hot: “The Fire Inside”

• Rustin: “Road to Freedom"

Miglior Documentario

• American Symphony

• Beyond Utopia

• Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy

• To Kill a Tiger

• 20 Days in Mariupol

Miglior Cortometraggio documentario

• The Elephant Whisperers

• Haulout

• How Do You Measure a Year?

• The Martha Mitchell Effect

• Strangers at the Gate

Miglior Cortometraggio

• The ABCs of Book Banning

• Camp Courage

• Deciding Vote

• The Last Repair Shop

• Nǎi Nai & Wài Pó

Miglior cortometraggio d'animazione

• Humo (Smoke)

• Letter to a Pig

• Once Upon a studio

• Pete

• War is Over!

Miglior cortometraggio Live Action