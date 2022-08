Da Elodie all'attesissimo Stromae, ecco chi sono gli ospiti del Concertone previsto per questo 2022 in occasione della tradizionale Notte della Taranta e tutte le informazioni sulle tappe, i biglietti e le date.

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia da Coronavirus che ha imposto lo stop a quasi tutta l'industria dello spettacolo e alle feste in piazza, anche la Notte della Taranta è finalmente pronta a tornare a colorare le ultime sere d'estate con il suo concerto itinerante che porterà musica e tradizione in giro per il Salento.

Ecco tutte le informazioni che abbiamo sulle date, i biglietti e gli ospiti famosissimi che calcheranno il palco del "concertone".

Notte della Taranta 2022: una tradizone lunga un ventennio

La Notte della Taranta, con il suo Concertone, è un'iniziativa nata nel 1998 per celebrare come dicevamo la musica popolare e le tradizioni salentine. Il "concerto notturno", oggi conosciuto anche come "concertone", aveva originariamente luogo a piazza San Giorgio a Melpignano, un paesino in provincia di Lecce.

Appuntamento imperdibile per la gente del Salento, con il tempo è diventato un concerto itinerante e evento-calamita anche per i turisti, italiani e stranieri. La Notte della Taranta celebra in particolare la pizzica e danze e musicalità affini, contaminate negli anni da altre sonorità più moderne.

Dove, quando e l'iniziativa per la ripresa del territorio

Il Concertone è già partito con tutte le sue varie tappe in giro per il Salento e se per la serata del 22 agosto è atteso a Martignano, in Piazza della Repubblica, sabato 27 agosto 2022 tornerà invece a Melpignano ma a differenza del passato si terrà al Piazzale dell'ex convento degli Agostiniani. L'evento è ad ingresso gratuito e non c'è quindi alcun biglietto da acquistare per parteciparvi.

Discorso diverso se però si vuole assistere al backstage. In questo caso si potrà acquistare un biglietto del valore di 30 euro per accedere all'area esclusiva. Tutte le informazioni sui biglietti rimasti sono disponibili online sul sito della Notte della Taranta.

I proventi saranno destinati al progetto "Parco degli Ulivi della Taranta" che si occupa della riforestazione del territorio colpito dalla Xylella, batterio che ha distrutto gran parte delle piantagioni. L'evento sarà trasmesso anche in differita su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Come dicevamo, il Concertone è diventato itinerante e tocca diverse tappe salentine. Sono 21 in tutto infatti le piazze che ospiteranno l'evento musicale. Lo scorso 21 agosto per esempio è stato il turno di Calimera e il 22 come abbiamo già detto sarà il turno di Martignano. Il Concertone toccherà anche i comuni di Soleto e Sternatia per le serate del 23 e del 24 agosto.

I cantanti che si esibiranno al Concertone

Ogni anno il concertone è guidato da un Maestro Concertatore. Per l'edizione 2022 è Dardust, pianista e compositore marchigiano che reinterpreterà i classici della tradizione musicale del Salento.

Prima di lui, nelle precedenti edizioni, sono passati sul palco del Concertone con il medesimo ruolo nomi noti come quelli di Ludovico Einaudi, Carmen Consoli e Raphael Gualazzi. La Notte della Taranta, per portare la propria tradizione nel mondo e anche un po' per mettersi in gioco con diverse culture, ospita anche artisti internazionali.

Se nelle scorse edizioni abbiamo infatti visto cantanti come LP o musicisti come Paul Simonon, per questo 2022 ci sarà Stromae, cantautore belga di origini ruandesi che nel 2013 conquistò il pubblico italiano con il brano Tous les Memes.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, è già stata confermata la scaletta con alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano contemporaneo. Troviamo infatti il cantautore Samuele Bersani, il rapper Massimo Pericolo e due interpreti che hanno fatto delle stazioni radiofoniche italiane la loro casa, ovvero Elodie ancora una volta regina dell'estate con la sua Tribale e Marco Mengoni.