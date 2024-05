Dopo il successo dello scorso anno, Netflix ha confermato Nuova Scena 2, il talent dedicato alla ricerca di nuovi rapper. La seconda stagione, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe vedere una nuova giuria. Quindi non ci saranno più Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Nuova Scena 2: ecco quando esce la nuova stagione

Buone notizie per i fan della musica rap: Netflix ha confermato l’arrivo di Nuova Scena 2, prodotto da Freemantle. La seconda stagione del talent volto alla ricerca di nuovi rapper della scena musicale italiana sarà sempre trasmesso in esclusiva sulla famosa piattaforma streaming. L’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di mercoledì 9 maggio 2024, con la comunicazione dei nuovi casting.

Il rap show di Netflix, così come accaduto nella passata stagione, prevede un montepremi finale pari a 100 mila euro. Un bel bottino per quanti sognano di sfondare nel mondo della musica e non hanno abbastanza soldi per farsi conoscere. Nuova Scena 2, considerando che per il momento è stato solo annunciato e i casting devono ancora partire, dovrebbe approdare sulla piattaforma nei primi mesi del 2025.

E’ bene sottolineare che, per il momento, Netflix non ha annunciato la data d’uscita, per cui si tratta di una semplice previsione. In ogni modo, difficilmente Nuova Scena 2 riuscirà a debuttare prima dell’inizio del 2025.

Nuova Scena 2: come partecipare ai casting

Quanti vogliono partecipare a Nuova Scena 2 non devono fare altro che inviare una email a [email protected]. Le modalità sono le stesse della prima stagione. Dopo una prima selezione, gli aspiranti rapper dovranno esibirsi in alcune città italiane. Al momento, non sappiamo se le località saranno le stesse della scorsa edizione, ossia: Milano, Roma e Napoli. Le performance verranno giudicate da giudici e volti noti della scena musicale rap.

Coloro che riusciranno ad accedere alla fase successiva del talent show avranno la possibilità di esibirsi in studio. Per ora non si hanno conferme sui nomi dei giudici, ma si vocifera che la vecchia guardia – formata da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain – verrà sostituita o comunque non confermata in toto. In merito, Netflix è rimasta vaga: “La giuria di questa seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia verrà annunciata nelle prossime settimane“.

Ricordiamo che Nuova Scena è l’adattamento italiano del format statunitense Netflix Rhythm + Flow. In Europa, oltre alla versione made in Italy, ne esiste anche una francese, di cui sono state realizzate due edizioni. La prima stagione nostrana è stata vinta dal rapper Kid Lost, che ha superato i 2 milioni di stream su Spotify (8 milioni se consideriamo tutte le piattaforme social e musicali) con le due tracce inedite Criatur e Ossimoro. Non solo, l’artista è stato anche premiato dal sindaco di Qualiano, sua città natale in provincia di Napoli, come “eccellenza della città“.