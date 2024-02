Nuova Scena: come funziona il nuovo rap show di Netflix

Come funziona Nuova Scena? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul rap show di Netflix che vede come giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Il 19 febbraio è sbarcato su Netflix un reality show innovativo. Si intitola Nuova Scena e vede al centro della scena tre giudici d'eccezione: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Vediamo come funziona e quante puntate sono.

Nuova Scena: come funziona il rap show di Netflix

Un reality show innovativo, quello approdato su Netflix il 19 febbraio 2024. Stiamo parlando di Nuova Scena, un format che ruota attorno ad un genere che, fino a qualche anno fa, era ai margini della scena musicale italiana: il rap. Come giudici sono stati scelti tre artisti molto amati, che rappresentano altrettante realtà: Fabri Fibra per Roma, Geolier per Napoli e Rose Villain per Milano. Come funziona?

Si tratta di un vero e proprio talent show, volto alla ricerca di nuovi potenziali artisti della scena rap contemporanea. Funziona come tanti altri format del genere, da Amici a X Factor. Gli aspiranti rapper, 27 per l'esattezza, si presentano a Nuova Scena e si esibiscono. Oltre ai tre giudici, vengono valutati da altri guest star: Guè, Madame, Marracash, Noyz Narcos, Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp.

I giurati di Nuova Scena cercano talenti tra Napoli, Roma e Milano. Il rapper che si aggiudica la vittoria conquista anche il montepremi, pari a 100 mila euro. Ovviamente, la visibilità è compresa.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Nuova Scena su Netflix: quante puntate sono?

Nuova Scena, disponibile su Netflix ma visibile anche su Sky Glass e Sky Q dal 19 febbraio 2024, è composto da 8 puntate. Il rap show è diviso in tre parti, con una finalissima che vede al centro della scena i tre artisti che sono riusciti a distinguersi maggiormente rispetto agli altri.

Gli episodi 5, 6 e 7, considerati centrali perché svelano i rapper che accedono alla seconda fase, saranno disponibili a partire dal 26 febbraio. E' in questa data che inizierà la cosiddetta rap battle. La finale, invece, è fissata per il 4 marzo.

I finalisti avranno la possibilità di presentare il proprio inedito, ma solo il vincitore assoluto potrà portarsi a casa il montepremi di 100 mila euro. La famosa piattaforma di streaming, grazie al contributo di Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e degli altri guest star, si propone di lanciare il nuovo rapper della scena musicale contemporanea. Riuscirà nell'impresa? Staremo a vedere, ma, visti i personaggi che fanno da contorno, siamo pronti a scommettere che il rapper più fortunato riuscirà ad avere un discreto successo.