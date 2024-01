Cosa sono gli occhiali da trucco? Ecco cosa dovete sapere prima dell'acquisto

Le beauty addicted ormai lo sanno: in una trousse che si rispetti non possono mancare gli occhiali da trucco. Vediamo cosa sono, come si scelgono e perché dovrebbero rendere più semplici le sessioni di make up.

Cosa sono gli occhiali da trucco? Ecco cosa sapere sull'accessorio del momento

Gli occhiali da trucco, come suggerisce il nome, sono degli occhiali che aiutano a truccarsi meglio. Attenzione: non stiamo parlando di accessori con lenti da vista con gradazioni specifiche. Si tratta, infatti, di semplici occhiali con mono lente reversibile, utili a mettere a fuoco gli oggetti vicini, in questo caso matite, fondotinta & Co.

Prima di vedere nel dettaglio cosa sono gli occhiali da trucco, una precisazione è d'obbligo: sono adatti solo a quanti non hanno particolari difetti visivi. Dovete pensare a questo accessorio come ad una specie di lente d'ingrandimento. Non a caso, occhiali di questo tipo hanno una sola lente. Il motivo? In questo modo si possono truccare gli occhi senza doversi allontanare dallo specchio per mettere a fuoco o utilizzare uno specchio ingrandente.

Gli occhiali da trucco si trovano in commercio con lenti mono in diverse diottrie, un po' come gli occhiali standard in vendita nei negozi che non sono necessariamente ottici, come autogrill, tabaccai e via dicendo.

Occhiali da trucco: a chi sono consigliati?

Come già accennato, gli occhiali da trucco non sono adatti a tutti. Se avete particolari difficoltà visive, infatti, questo accessorio potrebbe soltanto peggiorare la situazione, o comunque non risolverla. Secondo gli esperti del settore, sono consigliati soprattutto a coloro che hanno difficoltà a truccare gli occhi da vicino. Sono studiati appositamente per ingrandire gli oggetti ad una distanza medio bassa.

Essendo un accessorio con una sola lente, questa può essere poi ruotata sull'altro occhio, in modo da avere la stessa visione in entrambi i lati. Applicare matita, mascara, eyeliner e qualsiasi altro cosmetico non sarà più così difficile. Inoltre, sono pieghevoli e leggeri, ergo: facilmente trasportabili.

Prima di acquistarlo, ricordatevi che gli occhiali da trucco si devono adattare alla forma del vostro occhio. Se, ad esempio, lo avete allungato, è consigliato optare per una lente ovale e stretta, mentre se lo avete grande e rotondo, scegliete una lente altrettanto tonda.

Per quanto riguarda i colori della montatura, invece, avrete l'imbarazzo della scelta: ce ne sono di infinite tonalità e fantasie. Ciliegina sulla torta? Si tratta di un accessorio low cost, che ha prezzi irrisori: si pare dai 2,10 euro di Shein agli 11,99 di Amazon.