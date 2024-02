Svelato ogni quanto lavare i jeans: non fare questo errore se non vuoi rovinarli

Tutti noi abbiamo almeno un paio di jeans. Ma ogni quanto lavarli? La risposta non è scontata come pensi. Molti compiono un errore che li rovina e non li fa durare nel tempo.

Tutti noi ne abbiamo uno o più paia. Ma ogni quanto lavare i jeans?

La risposta non è scontata come molti pensano. Anche se ci sono tante persone che sono solite lavare il jeans dopo ogni utilizzo, non tutti sanno che una tale frequenza di lavaggio può essere persino dannosa per questo capo.

I jeans sono generalmente realizzati in un tessuto che si chiama denim, il quale è spesso e robusto offrendo resistenza agli strappi e all'usura. Nonostante ciò, la durata del pantalone dipende anche dal modo in cui vengono curati e lavati. Se lo si fa nel modo giusto, potremo preservare la loro resistenza nel tempo.

Ma ogni quanti giorni – settimane o… mesi? – dovremmo lavare i jeans e, soprattutto, come farlo per tenerli nel nostro armadio il più a lungo possibile?

Quante volte indossare i jeans prima di lavarli

Oggi come oggi siamo abituati a mettere in lavatrice maglie, felpe ma anche pantaloni e jeans dopo ogni utilizzo. Ma è davvero la scelta migliore?

Per quel che riguarda le maglie, che sia inverno o sia estate, metterle a lavare dopo ogni lavaggio può essere la scelta migliore. Questo soprattutto se trascorriamo tante ore fuori casa.

Ma quanto spesso lavare i pantaloni? Quando parliamo, in particolare, di jeans la risposta potrebbe sorprendere e non poco. Eppure, è proprio ciò che consiglia anche Levi’s in una delle risposte alle FAQ degli utenti.

Il consiglio è quello di utilizzare i jeans almeno 10 volte prima di metterli a lavare. Può sembrare tanto, è vero, ma in realtà il consiglio è quanto mai prezioso se non si vuol vedere i jeans sformarsi e perdere la loro vestibilità.

Alla domanda “quante volte si possono usare i jeans?”, quindi, la risposta più corretta è che, se nel corso della giornata non si abbia sudato molto o si siano macchiati in jeans in modo particolare, possiamo metterli a lavare anche una sola volta al mese.

Un risparmio non solo sul paio di jeans stesso, che durerà più a lungo e non ci costringerà a comprarne un nuovo paio, ma anche in termini di tempo.

Come lavare i jeans per non rovinarli

Come abbiamo visto, trovare un equilibrio è sempre il modo giusto per ottenere il miglior risultato. Sì, quindi, ai lavaggi non frequenti, ma limitando sempre a un mese il tempo entro cui lavare i jeans.

Ma come lavare i jeans per non rovinarli? Oltre alla frequenza, infatti, ci sono altri consigli che possono essere messi in atto per evitare che i jeans si sformino o perdano la vestibilità.

Perché i jeans rimangano sempre in condizioni perfette, anche a distanza di anni dall’acquisto, consigliamo di:

• Mettere i jeans al rovescio in lavatrice;

• Utilizzare detersivi delicati ;

• Utilizzare acqua fredda per lavare i jeans , dal momento che quella calda potrebbe causare la perdita di colore e la contrazione del tessuto. Inoltre, il lavaggio a freddo aiuta a preservare la forma originale del denim;

• Evitare di mettere i jeans nell'asciugatrice , poiché il calore e l'attrito possono causare la contrazione del tessuto e la perdita di forma;

• Appendere i jeans ad asciugare all’aria aperta stesi o appesi è sempre la soluzione migliore;

• Appendere i jeans al sole sempre al rovescio per non rovinarli.

Ultimi consigli per prendersi cura dei jeans in modo ottimale

Sapere ogni quanto lavare i jeans è senz’altro un ottimo metodo per prolungarne la vita. Abbiamo visto come la scelta ideale sia quella di lavarli ogni 10 utilizzi o, comunque, ogniqualvolta il jeans si macchi o abbia un odore sgradevole.

Abbiamo visto, inoltre, come lavare i jeans per non rovinarli e non modificarne la vestibilità. Inoltre, un buon consiglio per mantenere sempre “in salute” i nostri jeans è quello di riparare tempestivamente eventuali strappi o usure, prolungando così la loro vita utile.

Non va, poi, sottolineato che i jeans sono un capo d’abbigliamento forte e resistente – considera che questi nacquero per offrire un pantalone solido agli operai in miniera – che, proprio per questo motivo, è destinato a durare a lungo. Se è vero che tutti noi ci teniamo a cambiare spesso look, lo è anche che non abbiamo davvero bisogno di acquistare tantissime paia di jeans con cui riempire l’armadio. Anche solo uno o due paia, se ben tenuti e lavati solo all’occorrenza, possono bastare e avanzare.

