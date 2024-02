Sono tanti gli italiani che odiano le faccende domestiche, ma queste inevitabilmente devono essere fatte per questione di igiene come ad esempio la pulizia del frigorifero. Ma ogni quanto deve essere fatta? La risposta di sorprenderà.

Pulire la casa è sempre un impiccio che richiede tempo e fatica. Per tanti è normale chiedersi come e quanto va pulita la casa per avere sempre un ambiente sano e salubre per tutta la famiglia.

Che sia il bagno, la camera da letto o la cucina tutte le zone della nostra casa devono essere preparate ad una pulizia profonda almeno mensile.

Soprattutto la cucina dove si prepara e si consuma il cibo. Molti dei prodotti acquistati e preparati vanno a finire direttamente in frigoriferi ecco che l’elettrodomestico necessita di un buon livello di pulizia interna.

Ma ogni quanto va pulito per mantenerlo sicuro e senza batteri?

Scopriamolo insieme.

Frigorifero, ecco ogni quanto deve essere pulito: la risposta ti spiazzerà

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più usati in assoluto che resta in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Molti hanno il congelatore integrato

La sua pulizia è importante soprattutto per una questione igieni, al suo interno infatti vengono conservati tanti alimenti, dal burro al latte, dalle verdure, alle salse ma anche avanzi di cibo.

Per mantenere il frigorifero igienicamente pulito, evitando che si generino per muffe, batteri o germi, è importante pulirlo regolarmente e questa è certamente un operazione che richiede tempo e pazienza.

Proprio per questo no va rimandata per troppo tempo e deve essere programmata con cura al fine di ottimizzare sforzi e tempi.

Di solito si consiglia di pulire il frigo in maniera profonda a ridosso di un viaggio o di una partenza in generale. Questo perché permette di avere già un frigo svuotato ma anche il congelatore.

Si tratta di una pulizia “straordinaria” che si può fare una volta o due all’anno e che richiede certamente più tempo di una normale pulizia che può essere fatta una volta al mese.

Entrambe le operazioni permettono di svuotare l’elettrodomestico controllando scadenze e integrità dei prodotti.

Se la pulizia straordinaria permette di pulirlo in tutte le sue parti, tra cui la serpentina esterna da spolverata accuratamente, la pulizia ordinaria riguarda le superfici interne, il fondo e le pareti del frigo, le guarnizioni e i ripiani, ma anche lo scomparto del ghiaccio, e il mobilio se trattasi di frigorifero ad incasso.

Frigorifero, ecco i trucchi e i segreti per mantenerlo pulito

Ma quali sono i trucchi e i segreti per mantenere sempre il frigo pulito e ordinato?

In effetti esistono alcune buone pratiche che permettono di sempre il frigo splendente e pulito diminuendo in maniera sensile le operazioni di pulitura allo stretto necessario.

Secondo alcuni è bene non sovraccaricate il frigo inserendo troppi alimenti lasciando lo spazio per lasciar passare l’aria fredda tra i prodotti.

Ogni alimento va disposto nel proprio scomparto cosi da ottimizzare la temperatura dell’apparecchio ma attenzione a come le sistemate: evitate il contatto con le pareti cosi da tenerle pulite da residui di cibo e ghiaccio.

Anche la conservazione dei cibi gioca un ruolo importante, metteteli in contenitori ermetici, in plastica o vetro, cosi si eviteranno macchie e incrostazioni dai ripiani.

Ecco quali prodotti usare

Dopo aver capito quando pulire il frigo e aver scoperto i trucchetti per facilitarne la pulizia, è opportuno conoscere quali prodotti usare per pulirlo ed igienizzarlo in maniera perfetta.

Se si tratta di una pulizia straordinaria raccomandiamo di meglio usare igienizzanti ma anche generatori di vapore che grazie alle alte temperature ammazzano i batteri che si accumulano sulle interne prevenendo la formazione di muffe.

Se invece si tratta di una pulizia ordinaria che deve essere fatta a frigo spento sarà sufficiente passare un panno inumidito di acqua calda e detergente per poi essere risciacquato.

E poi possibile usare ingredienti naturali come un mix di acqua e bicarbonato di sodio oppure in alternativa aceto di vino bianco.

In entrambi i casi potete utilizzare una spugna imbevuta cosi da stendere il prodotto e rimuovere lo sporco.