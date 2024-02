Olio di Neem: un ottimo rimedio per casa e giardino. Come sfruttare i suoi 3 benefici

L'olio di Neem è un antico rimedio naturale con una vasta gamma di benefici per la salute e il benessere.

Questo olio, è un olio vegetale che viene estratto mediante il processo di pressatura dei semi dell'albero di neem. Si tratta di quella che viene chiamata in termini scientifici della Azadirachta indica, anche nota come Antalaea azadirachta o Melia azadirachta.

In generale, stiamo parlando di un albero sempreverde, che rientra nella famiglia delle Meliaceae, molto comune in India.

In questo articolo, quindi, andiamo ad approfondire nello specifico i molteplici usi e benefici dell’olio di neem e come utilizzare questo olio in casa e come antiparassitario.

A cosa serve l'olio di Neem?

Prima di andare a vedere nel dettaglio a cosa serve l’olio di Neem, raccontiamo brevemente quali sono le sue peculiarità.

A questo proposito, il neem è stato introdotto in modo particolare in diverse regioni e zone tropicali, al fine appunto di realizzare l'olio vegetale di Neem, destinato nello specifico al settore farmaceutico e cosmetico.

Questo olio si presenta di colore rosso ed ha un odore piuttosto forte, che richiama gli aromi dell’aglio e delle arachidi.

Questa sostanza vegetale è apprezzata soprattutto per le sue proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antiparassitarie.

L'olio di neem è utilizzato da secoli nel settore cosmetico ed erboristico per trattare una varietà di disturbi cutanei, tra cui acne, eczemi, psoriasi e infezioni fungine.

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, l'olio di neem può anche contribuire a ridurre il rossore e il gonfiore associati a condizioni cutanee infiammatorie.

Ma non è finita qui. Perché tra i benefici dell’olio di Neem, c’è anche quello di essere un valido antiparassitario ed insetticida.

Quali insetti combatte l'olio di Neem?

Come abbiamo visto, tra le proprietà benefiche dell’olio di Neem c’è anche quello di essere un valido insetticida.

A questo proposito, infatti, l'olio di neem può aiutare a combattere una vasta gamma di insetti dannosi per piante e persone.

Tra gli insetti che l'olio di neem può contrastare ci sono zanzare, mosche, formiche, zecche, pulci, acari e pidocchi. Può essere utilizzato anche per proteggere le piante da parassiti come afidi, cocciniglie e acari.

Inoltre, può essere particolarmente utile sfruttare le proprietà antiparassitarie tipiche dell’olio di Neem anche per allontanare le pulci da gatti e cani.

Come si usa l'olio di Neem come antiparassitario?

Sono in molti, quindi, a voler utilizzare al meglio l’olio di Neem anche per sfruttare le sue proprietà antiparassitarie.

A questo proposito, per tenere lontane le zanzare, si potrebbe unire l’olio di Neem all’olio di girasole. Una volta uniti i due oli, si aggiungono oli essenziali di citronella, geranio e limone, così da ottenere una profanazione piuttosto forte.

Per chi, invece, desidera sfruttare la proprietà di insetticida dell’olio di Neem, quindi per orti e giardini di casa, il consiglio è quello di ottenere una soluzione aggiungendo un cucchiaio di olio di Neem a mezzo litro di acqua.

Una volta ottenuta la soluzione, basterà agitare bene il contenitore e vaporizzare direttamente sulle piante.

Inoltre, per quanto riguarda il potere “antiparassitario” dell’olio di Neem, in questo caso si possono proteggere le piante dai parassiti, preparando un decotto con acqua, chiodi di garofano, olio di Neem e un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido.

Una volta fatta intiepidire la soluzione si potrà poi vaporizzare sulle foglie delle piante colpite da insetti o afidi.

Infine, per chi intende sfruttare le proprietà dell’olio di Neem anche per allontanare il rischio di pulci per i propri animali domestici, è possibile aggiungere 5 millilitri di olio di Neem all’acqua del bagno oppure frizionare il pelo del proprio animale con olio di Neem, aggiungendo anche una goccia di olio essenziale di lavanda.

Cosa uccide l'olio di Neem?

L'olio di neem agisce in modo efficace contro una vasta gamma di parassiti e insetti. A questo proposito, si intendono inclusi afidi, cocciniglie, acari, zecche, pulci, mosche e zanzare.

Il suo meccanismo d'azione è basato sulla sua capacità di interferire con il sistema endocrino degli insetti, compromettendo la loro capacità riproduttiva e causando la loro morte.

È proprio per questo motivo che l’olio di Neem viene sempre più spesso utilizzato come antiparassitario e come insetticida sia in casa che in giardini.

Quando non usare l’olio di Neem?

Sebbene l'olio di neem sia considerato sicuro nei casi in cui viene usato correttamente, è importante sottolineare che l’uso di questo olio potrebbero causare irritazioni cutanee in alcune persone.

In tal senso, infatti, è bene precisare che non ci sono particolari controindicazioni dell’uso di olio di Neem, ma è sconsigliato in presenza di allergie o sensibilità ad uno o più componenti di questo olio.

Inoltre, le donne in gravidanza o in allattamento dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare olio di neem.

In generale, è sempre consigliabile fare un test patch su una piccola area della pelle prima di utilizzare l'olio di neem su aree estese.

Come usare olio di Neem in casa?

L'olio di neem può essere utilizzato anche in casa come detergente naturale e disinfettante.

A questo proposito, può essere utile aggiungere l’olio di Neem all'acqua durante la pulizia di superfici e pavimenti. O ancora, al detergente per bucato per sfruttare le sue proprietà antimicrobiche.

Effettivamente, utilizzato in questo modo, l’odore piuttosto forte dell’olio ha un effetto tossico per gli insetti.

Al contempo, quando mescolato con il sapone liquido, può essere utile usare l’olio di Neem per combattere la muffa sui muri.

Infine, può essere sfruttato anche per le sue proprietà insetticide contro gli acari della polvere. In tal senso, si consiglia di mescolare qualche goccia in un po’ di acqua, andando poi a spruzzare la soluzione su cuscini, divani, peluche, materassi e così via.

