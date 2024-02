Olio di rosmarino: tutto quello che c’è da sapere su benefici, proprietà e utilizzi

Il rosmarino non è solo un'erba aromatica amata in cucina, ma presenta davvero tantissime proprietà benefiche. A questo proposito, tra i vari benefici non ci sono soltanto proprietà positive per la salute e l’organismo ma anche per la bellezza.

A questo proposito, sono molte le persone che sono curiose di sapere quali sono tutti i benefici e le proprietà benefiche del rosmarino e come mai viene sempre più utilizzato per la cura dei capelli.

In questo articolo, quindi, parliamo di tutti i benefici dell’olio estratto dalle foglie e dai fiori di questa pianta sempreverde, e perché il rosmarino viene sempre più utilizzato per far crescere i capelli.

Per cosa serve l'olio essenziale di rosmarino?

L’olio di rosmarino è ricco di proprietà curative e terapeutiche che lo rendono un alleato prezioso per il benessere generale e la cura della pelle e dei capelli.

L'olio essenziale di rosmarino è rinomato per le sue numerose proprietà benefiche. Grazie alle sue qualità antinfiammatorie, antiossidanti, antimicrobiche e stimolanti, l'olio di rosmarino può essere utilizzato per alleviare vari disturbi e promuovere la salute generale.

In linea generale, possiamo ritrovare circa cinque benefici principali che contraddistinguono l’olio essenziale di rosmarino, ovvero:

• proprietà stimolante;

• proprietà depurativa;

• proprietà anticellulite;

• proprietà antinfiammatoria;

• proprietà astringente.

Prima di tutto, come abbiamo detto, l’olio essenziale di rosmarino presenta delle proprietà stimolanti sul sistema nervoso. Questo perché, se inalato, l’olio favorisce la concentrazione, migliorando la memoria e donando maggiore energia.

Per quanto riguarda il beneficio depurativo, quando l’olio al rosmarino viene associato ad un cucchiaio di miele, questo stimola la digestione e sostiene l’attività disintossicante del fegato.

Tra le proprietà benefiche dell’olio essenziale di rosmarino anche quella anticellulite.

È proprio per questo motivo, che l’olio viene sempre più spesso utilizzato per la produzione di prodotti cosmetici oppure di fanghi, grazie all’azione drenante sul sistema linfatico.

Come si usa l'olio di rosmarino sui capelli?

L’olio di rosmarino è un trattamento naturale efficace per migliorare la salute dei capelli e del cuoio capelluto.

Ma come si usa l’olio di rosmarino per la cura dei capelli? A questo proposito, è possibile utilizzarlo in diversi modi.

Un primo modo è quello di aggiungere l’olio essenziale di rosmarino biologico direttamente allo shampoo. In questo caso, si tratta semplicemente di aggiungere due o tre gocce di olio di rosmarino alla dose di prodotto al momento del lavaggio dei capelli.

Un secondo modo è quello di utilizzare l’olio di rosmarino prima dello shampoo, con un impacco sul cuoio capelluto. A questo proposito, basterà diluire qualche goccia di olio di rosmarino in un olio vettore come l'olio di cocco o l'olio d'oliva e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto con questa miscela.

In questo caso, è necessario lasciare agire per almeno 30 minuti prima di lavare i capelli con lo shampoo.

Occorre precisare che in alcuni casi viene suggerito l’utilizzo dell’olio di rosmarino applicandolo direttamente sulla cute. È importante invece sottolineare che l’applicazione diretta sul cuoio capelluto potrebbe causare delle irritazioni cutanee.

Per questo motivo, prima di optare per questo utilizzo, è consigliabile fare un piccolo test su una zona circoscritta e valutare eventuali reazioni.

Perché il rosmarino fa crescere i capelli?

Tra le proprietà benefiche tipiche dell’olio di rosmarino c’è anche quella astringente. A questo proposito, infatti, alcuni studi hanno evidenziato che questo olio essenziale ha un effetto tonico e purificante sulla pelle.

Questa funzione non soltanto permette di purificare la pelle del viso, ad esempio curando l’acne oppure schiarendo le macchie scure cutanee.

Infatti, tra gli aspetti positivi legati proprio al beneficio astringente dell’olio di rosmarino c’è anche quello di essere un ottimo ingrediente per i capelli.

Il rosmarino è noto per migliorare la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto, il che può favorire la crescita dei capelli e prevenire la caduta dei capelli.

Inoltre, le proprietà antinfiammatorie dell'olio di rosmarino aiutano a mantenere il cuoio capelluto sano e a combattere le condizioni come la dermatite seborroica, che possono ostacolare la crescita dei capelli.

Come fare l'olio al rosmarino per i dolori?

Passiamo ora alla funzione antinfiammatoria dell’olio di rosmarino, questa è legata all’attenuazione di dolori articolari e muscolari.

Per alleviare i dolori muscolari e articolari, è possibile preparare facilmente un olio di rosmarino fai-da-te a casa. A questo proposito, basterà riempire un barattolo di vetro con rametti di rosmarino fresco e coprirlo completamente con olio vettore come l'olio d'oliva o l'olio di mandorle dolci.

Una volta chiuso ermeticamente il barattolo, bisognerà lasciarlo riposare in un luogo buio e fresco per almeno due settimane, agitandolo di tanto in tanto.

Quando sarà pronto, è consigliabile filtrare l'olio e conservarlo in un flacone di vetro scuro.

Quando completata la preparazione all’olio di rosmarino per i dolori, basterà utilizzarlo diluendolo con olio di mandorle dolci, sulle zone dolenti e massaggiare delicatamente per ottenere sollievo.

