Come faremmo senza i nonni? La domanda viene spontanea pensando all’audizione di Omar, giovane ventiduenne arrivato alle audizioni di X-Factor con l’inedito Immagine, creando un dibattito inedito tra uno speciale spettatore, e uno dei giudici del talent. Andiamo a scoprire di più su cosa è successo!

Chi è Omar Ahmed, il concorrente di X Factor che ha stupito giudici e pubblico

Omar è un cantautore di Modena, che approda agli studi di X Factor accompagnato dalla mamma e dalla nonna, accanita sostenitrice del giovane. Immagine è il suo inedito, un brano sicuramente molto toccante e personale, che narra infatti dell’abbandono da parte del padre, tema delicato che colpisce il pubblico, che applaude commosso. La scelta di un argomento così profondo, come quello del perdono, è sicuramente coraggiosa, ed è per questo che arriva al cuore degli spettatori, che esultano fragorosamente.

Tuttavia il brano suscita anche delle reazioni inaspettate, in particolare da uno dei giudici, Fedez, il quale mette in discussione la qualità del pezzo.

Immagine, cosa succede dopo l’esibizione ?

Federico, in seguito alla performance, esordisce congratulandosi con il concorrente per il timbro particolare, a tal punto da aver sospettato che l’esibizione fosse in playblack.

Inaspettatamente continua il suo giudizio, sostenendo che il testo non fosse un granché, probabilmente per quanto fosse uno sfogo personale, risulta un po' banale al livello compositivo, e poco significativo come metrica.

Rkomi interviene, concordando con l’amico nel disaccordo nei confronti del brano, nonostante ammiri molto l’audacia nel raccontare un evento così personale, come l’assenza di una figura genitoriale.

Il rapper infatti chiede ad Omar dell’accaduto, ma il ragazzo preferisce mantenere l’evento personale, piuttosto che esporsi davanti a tutta la platea.

Improvvisamente però, vediamo Fedez alzarsi ed avvicinarsi ad uno degli ospiti, che indispettito ribatte contro il giudice, reclamando il successo della performance. È proprio la nonna di Omar, che, pronta a difendere il nipote, suscita fragorose risate tra il pubblico.

A questo punto, i giudici sono tenuti a votare, e dopo il no di Rkomi, che mantiene la sua posizione in merito al brano, il concorrente riceve due sì da parte di Ambra e Dargen D’amico, che si mostrano colpiti dalla canzone, e del timbro del cantante.

Per ultimo Fedez, artefice ora del destino del nostro concorrente, che sembra molto misterioso in merito al suo giudizio. Omar non vuole che la nonna influenzi il suo voto, impietosendo il giudice, ma Federico ribadisce che ci vuole ben altro per smuoverlo, decidendo comunque di dare una chance al giovane, che presenta una voce piuttosto interessante.

Per questo Omar corre ai Bootcamp, e speriamo di risentire presto Immagine, e perché no, un futuro singolo di questo nuovo artista!