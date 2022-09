Talento e tanta voglia di lasciare un segno a X Factor. Scopriamo insieme chi sono gli Omini, la band torinese formata da tre ragazzi giovanissimi legati da una grande passione per la musica Rock and roll.

La prima giornata di audizioni di X Factor, andata in onda giovedì 15 settembre, ha regalato emozioni, qualche lacrima ma soprattutto tanta voglia di divertirsi, ballare e… Fare Rock and roll!

Sul palco del talent-show approdano gli Omini, una band dal forte spirito rock che ha fatto impazzire tutto il pubblico e la giura con una cover degli Hives, Tick Tick Boom.

Chi sono gli Omini: ecco cosa sapere sulla band

Sono bastate poche note di chitarra e un accenno di batteria per avere subito il Sì di Fedez e far esplodere il pubblico di X Factor in un’ovazione generale.

Nati e cresciuti nella provincia di Torino, gli Omini sono una giovanissima rock band formata da Mattia Fratucelli (19 anni), Julian e Zack Loggia (di anni 18 e 19). Si tratta di tre ragazzi legati da una profonda amicizia e da una grande passione per la musica, da sempre presente nella vita del gruppo rock: Mattia, infatti, è figlio di un musicista, mentre i fratelli Julian e Zack sono figli del chitarrista della band Statuto.

Gli Omini iniziano a suonare insieme nel 2015 come The Minis, nome che cambieranno solo nel 2021. Sin da subito compongono brani ed eseguono cover dei loro gruppi preferiti, come Rolling Stones, The Who, The Strypes e The Kinks. Su Youtube caricano le loro esibizioni attirando l’attenzione di diversi addetti ai lavori, tanto da ricevere, nel 2017, alcuni ingaggi notevoli, tra cui le aperture dei concerti di Caparezza, Subsonica, Africa Unite, Little Piece of Marmelade e Baustelle.

Voce e basso per Julian, chitarra e cori per Zack e Mattia alla batteria, sul palco di X Factor gli Omini si presentano vestiti uguali, con tute completamente bianche ispirate al look che Pete Townshend degli Who ha sfoggiato durante Woodstock ’69.

Il pubblico inizia a gridare e a saltare al ritmo di musica sulle note della cover degli Hives, Tick Tick Boom, e i giudici guardano con occhi sbalorditi questa band che, nonostante la giovane età, domina letteralmente la scena.

Il verdetto è quasi scontato: gli Omini conquistano quattro sì, passando alle fasi successive del talent insieme ad altre giovani promesse come la cantautrice Lucrezia Maria Fioritti e il duo rapper degli STT.

Non ci resta che continuare a seguire le audizioni di X Factor e ascoltare tanta altra buona musica.