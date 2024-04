L’ultimo film di successo di Christopher Nolan, uscito nel 2023 e che ha vinto 7 Oscar, arriva anche in televisione.

È quasi passato un anno da quando Oppenheimer è sbarcato nelle sale dei cinema e possiamo dire che ha avuto un successo fenomenale. Nonostante la durata di ben 3 ore, sono in molti che sono andati a guardare la pellicola al cinema, e possiamo dire che rientra nella lista dei film che bisogna assolutamente vedere (se non per la trama interessante, per la presenza di attori di grande importanza).

Ora è possibile vedere Oppenheimer in tv: su quali canali viene tramesso? Ma prima ecco cosa c’è da sapere del film.

Oppenheimer: trama, cast e i motivi del successo

Il film basato sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin, racconta la vita del fisico teorico statunitense J. Robert Oppenheimer che durante la Seconda Guerra Mondiale lavora nel progetto Manhattan.

Sicuramente non si tratta di qualcosa da guardare a cuor leggero per rilassarsi, ma se c’è bisogno di un ulteriore incentivo basta guardare chi c’è tra il cast. Per nominarne alcuni:

Cillian Murphy, nei panni del fisico teorico e scienziato J. Robert Oppenheimer

Robert Downey Jr che interpreta Lewis Strauss, l’ex-ammiraglio e presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti d’America e che si oppone al protagonista

Florence Pugh, la quale compare anche in Dune 2, interpreta l’amante segreta di Oppenheimer, Jean Tatlock.

Con una trama così interessante e un cast importante come il suo, non è una sorpresa che il film abbia vinto 7 premi Oscar.

Oppenheimer arriva in tv, dove vederlo in streaming

Se non siete riusciti a guardare il film al cinema, è possibile recuperarlo fino al 4 maggio 2024 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Collection. È anche disponibile in streaming su NOW e on demand.