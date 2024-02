Arriva a Sanremo l'Orchestra di Roma: ecco chi sono

L'Orchestra di Roma, nata nel 1990, si occupa della realizzazione e l'organizzazione di spettacoli musicali.

Durante la serata duetti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, accompagnano Angelina Mango nella sua esibizione di La Rondine, un brano di suo padre Pino Mango.

Ecco chi sono.

L'Orchestra di Roma a Sanremo: chi sono

L'Orchestra di Roma nasce nel 1990 con un duplice intento. Infatti, l'orchestra si occupa sia di concerti che di colonne sonore per il cinema. Da oltre 30 anni collaborano con compositori e registi di livello internazionale. Due delle loro colonne sonore hanno vinto il premio Oscar.

Inoltre, l'Orchestra di Roma si occupa non solo di mettere in scena concerti, ma ne cura in ogni aspetto l'organizzazione, la logistica e la realizzazione. L'orchestra organizza anche tour, eventi e serate di gala.

L'Orchestra di Roma si occupa anche di formazione e didattica.

Il direttore è Antonio Pellegrino, che prima di ricoprire questo ruolo era un docente di violino presso il Conservatorio di Campobasso, in Molise.

Nel 2024, l'Orchestra di Roma accompagna la cantante Angelina Mango durante la serata duetti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston, eseguiranno La Rondine, un brano di Pino Mango, il defunto padre della giovane Angelina.