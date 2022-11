Tra le indiscrezioni emerse in merito alle nuove entrate di stasera nella casa più spiata d’Italia, c’è anche la notizia di una new entry: si tratta di Oriana Marzoli.

Volto noto della televisione spagnola, Oriana Marzoli sembrerebbe essere ufficialmente una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP.

Ma perché è conosciuta anche in Italia? Conosciamo meglio Oriana Marzoli, la sua età, la sua biografia e tutte le curiosità sulla sua situazione sentimentale, prima di scoprirne di più direttamente stasera nella puntata di Grande Fratello VIP.

Chi è Oriana Marzoli? La biografia della nuova concorrente del GF VIP

Oriana Marzoli nasce il 13 marzo 1992 a Caracas, in Venezuela, e attualmente vanta un numero davvero sorprendente di follower, più di due milioni di utenti che ogni giorno seguono con passione e curiosità la vita e la quotidianità della belle venezuelana.

Alta 1 metro e 62, Oriana Marzoli, ad appena 30 anni, è ormai uno dei volti noti della televisione spagnola.

Effettivamente, la carriera di Oriana Marzoli nel mondo dello spettacolo prende avvio con la sua partecipazione alla versione spagnola del famosissimo programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne.

È proprio durante il programma di “Muieres Y Hombre” che Oriana Marzoli inizia a far conoscere il suo carattere forte e deciso, che la porta ad essere poi scelta per un altro programma particolarmente noto in Spagna.

Nel 2014, infatti, Oriana Marzoli decide di partecipare come concorrente al reality spagnolo dell’Isola dei famosi, chiamato Survivors. In occasione di questo programma, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip mette alla prova le sue capacità di sopravvivenza, in compagnia del suo compagno dell’epoca Tony Spina.

Con lo stesso fidanzato, Oriana Marzoli viene poi chiamata per prendere parte ad un altro reality organizzato e prodotto dalla tv Cilena, Amor Aproba.

Perché Oriana Marzoli è famosa in Italia? È l’ex di Ivan Gonzalez

Dopo le ultimissime notizie sui nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia già questa sera, sono in molti a domandarsi perché Oriana Marzoli sia così famosa anche in Italia, tanto da spingere Alfonso Signorini a sceglierla per animare i vip del GF.

Ebbene, nonostante Oriana Marzoli sia famosa soprattutto nei programmi e nei reality spagnoli, la bellissima Oriana è stata più volte al centro delle pagine di cronaca rosa italiane, per la sua storia con Ivan Gonzalez.

Per chi non lo sapesse, Ivan, connazionale di Oriana Marzoli, è un ex tronista di Uomini e Donne italiano nel 2018. La solo relazione è stata poi messa sotto i riflettori anche per la partecipazione di entrambi ad un altro reality spagnolo, La casa Fuerte.

Ma attualmente Oriana Marzoli pare proprio sia single: dopo la relazione con Tony Spina e Ivano Gonzalez, ora il cuore della bella venezuelana sembra essere tornato libero: sarà l’occasione buona per conquistare qualche animo solitario del Grande Fratello Vip?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare la nuova puntata di stasera, ciò che è certo è che Oriana Marzoli non passerà certo inosservata.