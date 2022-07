Due amatissimi attori dello starsystem hollywoodiano sono i protagonisti del cast di Original Sin, film del 2001 tratto da un romanzo di Cornell Woorlich dal titolo Waltz into Darkness e diretto da Michael Cristofer. Di chi stiamo parlando e cosa racconta la trama? Le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Original Sin, la trama del film

Siamo a Cuba, sul finire dell'800. Luis Antonio Vargas è un ricco mercante di caffè dotato di grande fascino. L'uomo è alla ricerca di una donna da sposare. Unico requisito fondamentale? Deve essere americana. Decide così di trovarla per corrispondenza, ovvero attraverso lo scambio di lettere.

La fortunata sconosciuta che incrocia il suo destino con quello di Luis è Julia Russel, che lo raggiunge presto a Cuba. L'uomo sin dal primo momento in cui la vede rimane folgorato dalla sua bellezza e se ne innamora perdutamente.

All'occhio dello spettatore diventa chiaro sin da subito che la donna nasconda dei segreti e dopo aver conquistato la fiducia di Luis scappa con i suoi soldi. Vargas però non si rassegna e caparbio, vuole ritrovarla. Per riuscirci assume un investigatore privato.

Il cast, chi sono e dove abbiamo già visto gli attori di Original Sin...

Come abbiamo accennato all'inizio, i protagonisti di Original Sin sono due degli attori più apprezzati a livello internazionale: Antonio Banderas che interpreta Luis Antonio Vargas e Angelina Jolie che interpreta invece Julia Russel.

Con loro nel cast ci sono anche Thomas Jane (Buffy - L'ammazzavampiri), Jack Thompson (Star Wars episodio II - L'attacco dei cloni, Il grande Gatsby), Gregory Itzin (Paura e delirio a Las Vegas, Giustizia privata, Cambio vita) e James Haven (Hell's Kitchen - Le strade dell'inferno). Lo completano Allison Mackie, Joan Pringle, Cordelia Richards e Pedro Armendariz jr.

...E dove abbiamo già sentito le loro voci

La versione italiana di Original Sin vanta la presenza di un parterre di nomi celebri del mondo del doppiaggio. Banderas è infatti doppiato da un bravissimo Francesco Pannofino mentre a prestare la propria voce alla Jolie è Silvia Tognoloni che in passato ha doppiato anche Lisa Bonet ne I Robinson.

Nel film doppiato in italiano sentiamo anche la voce di Pino Insegno che ha più volte prestato la voce a tantissime star del red carpet americano come Keanu Reeves, Brad Pitt e Russel Crowe.

Curiosità sulla pellicola e dove vederla in streaming

Gli appassionati del mondo video ludico sapranno già che con il titolo di Original Sin esiste anche un gioco, anzi due! Ma nessuno di questi ha nulla a che vedere con il film di Cristofer.

Uno è infatti Diabolik: Original Sin, ambientato appunto nell'universo del ladro mascherato creato dalle sorelle Giussani. L'altro è invece Divinity: Original Sin, un RPG fantasy di cui esiste anche un gioco da tavolo.

Original Sin come si può facilmente intuire dalla trama, è la storia di un amore estremamente passionale al limite del morboso. E proprio l'amore e la passionalità sono il fulcro delle frasi più famose del film. Ve ne riportiamo alcune che, sebbene possa sembrare che si ripetano, rappresentano al meglio il clima che caratterizza tutta la pellicola:

"Questa non è una storia d'amore ma una storia sull'amore, su chi scappa per paura di soffrire e chi si arrende lasciandosi morire. Lei scappò, lui si arrese"

"Questa non è una storia d'amore ma una storia sull'amore, su come può distruggere un uomo, come può addirittura anche ucciderlo. Lei era una donna che cercava marito, lui era un uomo solo che cercava una moglie"

Siete rimasti incuriositi dalla trama e volete vedere il film in streaming? Al momento, almeno sulle piattaforme più famose non risulta essere presente. Ma in attesa che ritorni disponibile su Netflix o CHILI per esempio, potete guardare il trailer su YouTube.

Ecco in quale altro film possiamo ascoltare il doppiaggio di Pannofino e Insegno.