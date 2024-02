Ornella Vanoni in concerto a Milano: date e dove acquistare i biglietti

La leggendaria cantante, nota per la sua voce intensa e sofisticata, tornerà sul palco per due serate indimenticabili che saranno memorabili e "Senza fine".

Ornella Vanoni sarà la protagonista di un importante concerto evento chiamato "Senza Fine" dedicato alla celebrazione della sua straordinaria carriera nel mondo della musica.

Ornella Vanoni in concerto a Milano

Organizzato da Color Sound con la collaborazione di Friends & Partners, il concerto si preannuncia come uno dei più significativi nella storia della musica italiana. I concerti si terranno uno al Teatro Arcimboldi di Milano il 27 aprile, che si aggiunge alla data già prevista del 28 aprile, e l'altro per la prima volta nella sua carriera, si esibirà alle Terme di Caracalla di Roma il 6 giugno.

La Vanoni, conosciuta per la sua voce intensa e sofisticata, è una figura iconica e senza tempo nel panorama musicale italiano sin dagli anni sessanta. Il concerto, che si terrà al teatro Arcimboldi, promette di essere un'indimenticabile serata dedicata alla musica di una delle artiste più ammirate e riconoscibili d'Italia.

I biglietti per entrambe le date saranno disponibili in prevendita dalle 14 di oggi, lunedì 26 febbraio, su TicketOne e nei punti vendita abituali. Gli eventi sono prodotti e organizzati da Color Sound in collaborazione con Friends & Partners, mentre RTL 102.5 sarà la Radio Ufficiale dell'evento.