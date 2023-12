Oroscopo 2024, come sarà il nuovo anno segno per segno in amore, salute e lavoro

Curiosi di conoscere se sarà un anno fortuna in amore, lavoro e salute? Ecco le previsioni astrologiche segno per segno.

C'è chi ci crede e chi mente. Le stelle e gli astri sono per molti uno svago, per altri una forma di scaramanzia. Fatto sta che quando un anno volge al termine è naturale domandarsi quali saranno i segni favoriti nel nuovo anno.

Chi sarà il più fortunato in amore, lavoro e salute? Chi darà una svolta alla propria routine o coglierà un'occasione inaspettata?

Ecco una panoramica dello zodiaco 2024, segno per segno, per entrare nel nuovo anno con un pizzico di ottimismo e profumo di novità.

Ariete

Il 2024 è il vostro anno se si parla di amore: vi allontanerete da vecchie restrizioni amorose che non vi fanno stare bene, mentre per chi è in una relazione stabile, questo potrebbe essere l'anno del matrimonio. Per i single, ci sono buone possibilità di incontrare qualcuno di intrigante nei mesi primaverili.

Sul lavoro e finanze, i primi 6 mesi del 2024 sono particolarmente fortunati per voi e sarete in grado di bilanciare al meglio le vostre finanze. La seconda metà dell'anno vi vede affrontare degli investimenti per il vostro benessere personale.

Per quanto riguarda la salute, il consiglio è quello di mantenere un corpo sano per vivere meglio: sfogate la vostra aggressività, che spesso vi contraddistingue, con attività sportive. Occhio al periodo tra il 26 ottobre e il 23 novembre: in questi giorni ci sarà una concentrazione di aggressività e dovrete essere in grado di gestirla al meglio.

Toro

La prima parte del 2024 potrebbe rappresentare una fase di stallo in amore, soprattutto per coloro che sono in una relazione. Ma questo sarà un anno sentimentalmente importante per voi: dopo la prima fase dell'anno, ci saranno diverse svolte nelle relazioni come momenti di maturazione e di decisioni significative. Per i single, invece, alcune delle loro amicizie si potranno trasformare in amore.

Il 2024 è un anno fortunato per le finanze, ma la tua razionalità sarà in grado di gestire al meglio i tuoi fondi con qualche piccolo lusso da concedersi durante l'estate.

Per la salute, il consiglio è quello di bilanciare al meglio il lavoro con il tempo libero. Siete degli stakanovisti, ma non cadete in nessuno schema rigido. Per aiutare a rilassarvi, concedetevi dei massaggi.

Gemelli

Questo sarà un anno che richiede impegno nelle relazioni: è il momento di stabilizzare, se ve lo sentite. Insomma, seguite il vostro istinto. L'estate invece sarà un momento di spensieratezza, dove vi potrete concedere qualche leggerezza e avventura. La fine dell'anno sarà un momento in cui cercherete profondità in ambito amoroso.

Siete notoriamente dei creativi e questo sarà l'anno giusto per concretizzare le vostre passioni, che potranno diventare fonte di guadagno. La parola d'ordine è osare.

Questo non significa che vi dovrete concentrare solo sul lavoro, anzi. Quest'anno, per bilanciare la salute, dovrete anche bilanciare il dovere con il piacere, per mettere al primo posto il vostro benessere.

Cancro

Per voi, il 2024 è un anno di piena introspezione. Finalmente vi metterete al primo posto e questo vale sia per i single che per chi sta in una relazione. Analizzati e scopritevi, così avrete le idee chiare su cosa volete e come lo volete. Il periodo che compreso tra il 25 marzo e l'8 aprile sarà perfetto proprio per riflettere e potrebbero esserci delle idee illuminanti.

I primi mesi del prossimo anno saranno particolarmente fruttuosi per il vostro segno, che vi permetteranno di mettere da parte un bel gruzzolo. La seconda parte dell'anno, invece, sarà legata ad alcuni investimenti personali per il vostro benessere, come per esempio un viaggio che volevate fare da tanto.

Vi prenderete tanto cura degli altri, e questo sarà un beneficio anche per la vostra salute e, tra i consigli, potete prendere considerazione l'idea di fare volontariato.

Leone

Questo è l'anno delle grandi decisioni, le stelle sono favorevoli per chi sta in una relazione da tempo ed è pronto per fare un passo importante, che sia dalla convivenza, al matrimonio o per avere un bambino. Il periodo migliore, secondo l'astrologia, si aggira intorno al 23 maggio. Mentre attenzione al periodo estivo: si potranno ripresentare delle vecchie fiamme, ma affrontate tutto senza dargli troppo peso.

Sul piano finanziario, i mesi di gennaio e agosto sono quelli più propizi, ma ricordati sempre di risparmiare per i periodi di magra o per l'estate, che sembra essere il periodo adatto per concedersi qualche sfizio.

La salute parla chiaro: limita il tempo davanti agli schermi e soprattutto staccati dai social e concediti più tempo per il tuo benessere fisico.

Vergine

È l'anno giusto per osare in amore. Il 2024 vi costringerà ad uscire dalla vostra amata zona di confort per dichiararvi a quella persona a cui pensate. Infatti, le stelle sono favorevoli in amore, l'importante è che il primo passo lo facciate voi. Per Vergini in una relazione, anche per voi quest'anno sarà quello giusto per solidificare ulteriormente la vostra coppia e spingervi a fare un passo più importante.

Sul piano finanziario, vi troverete a dover scegliere tra le vostre passioni e la stabilità finanziaria e, probabilmente, entro la fine dell'anno la scelta ricadrà sulla seconda opzione: sarete in grado di seguire opportunità finanziarie più grandi e più redditizie.

Le stelle consigliano di mantenerti attivo e di non lasciarti tentare dalla pigrizia, anche la salute mentale ne trarrà beneficio.

Bilancia

Il vostro desiderio di equilibrio, quest'anno, sarà preponderante anche in ambito amoroso. Vi concederete tanti momenti di introspezione, allontanandovi momentaneamente dalla vita amorosa. Ma non durerà tanto: vi aspetta infatti un'estate ricca di emozioni e di divertimento che, probabilmente, continuerà anche nei mesi più autunnali.

Fai attenzione al portafoglio quest'anno! Anche se sei un segno attratto da ciò che è bello, è bene non essere eccessivamente spreconi ma anzi, cerca di risparmiare per investimenti futuri.

Nel 2024 cerca di concentrarti sul tuo benessere mentale: circondati di persone che ami e che ti infondono energia positiva e allontana la negatività. Il periodo migliore sarà giugno, in cui potrai ritrovare un equilibrio tra benessere fisico e mentale.

Scorpione

Il 2024 è l'anno dell'amore per il tuo segno. Soprattutto nei primi mesi, ci saranno tante avventure e flirt, ma fidati del tuo istinto che ti aiuta sempre a capire se quella persona è giusta per te. Proprio grazie all'istinto, ci potrà essere una svolta alla fine dell'anno e un concretizzare, ma attenzione anche ai dubbi, che caratterizzano proprio la fine del 2024.

Il 2024 è segnato da alti e bassi finanziari, ma gennaio e ottobre sembrano i mesi più floridi. Ma a causa di questi alti e bassi, è meglio restare cauti e non farsi prendere dallo shopping compulsivo durante i giorni delle eclissi. La fine dell'anno invece sarà un momento di concretezza finanziaria.

Questo sarà l'anno da dedicare alla vostra salute mentale: vi libererete da pensieri negativi e cattive abitudini.

Sagittario

Secondo le stelle, il Sagittario nel 2024 sarà in cerca di un cambiamento e si libererà da un peso verso la fine del 2023. I primi mesi del 2024 saranno segnati da varie riflessioni in ambito amoroso e c'è la possibilità che qualche ex si ripresenti alla loro porta: per agevolare questo cambiamento è probabile che questo segno non si faccia incantare dai fantasmi del passato e che invece continui verso la sua strada, nonostante i ripensamenti.

Per quanto riguarda le finanze, è l'anno giusto per seguire le proprie passioni e farsi guidare dallo spirito di libertà che vi contraddistingue: il cambiamento annunciato potrebbe rivelarsi proficuo anche in ambito finanziario.

Anche per la salute, il 2024 sarà un anno favorevole: un viaggio avventuroso potrebbe ricaricarvi le batterie di gioia e positività.

Capricorno

Siete uno dei segni più determinati dello zodiaco e questa vostra ambizione riguarderà anche l'amore. Nella prima fase dell'anno vi farete delle domande sulla vostra relazione, per capire qual è il passo successivo da affrontare nella coppia. Se decidete di fare un passo importante, il 2024 vi assisterà nella scelta. Non aspettare l'altro, ma prendi tu l'iniziativa di compiere questo passo. Per i single, l'amore sarà alle porte soprattutto durante la fine dell'anno.

Il 2024 è l'anno in cui potrete concedervi qualche sfizio, senza badare troppo alle spese e soprattutto, senza avere sensi di colpa. Vivi la vita con più leggerezza e gioisci delle piccole cose.

Nonostante questo sia, anche per te, l'anno della salute mentale, è importante non trascurare la salute fisica. Attenzione agli infortuni tra il 26 ottobre e il 23 novembre.

Aquario

Questo sarà l'anno che rivoluzionerà la vostra vita. Vi farà capire che devi rimanere fedele a te stesso e non devi farti influenzare da ciò che pensano gli altri di te, soprattutto nelle relazioni amorose. Sarà un anno di libertà ritrovate, che porterà dei cambiamenti anche nella vostra relazione.

Per quanto riguarda i soldi, la prima metà dell'anno vi porterà a prestare più attenzione alle spese e al rigore finanziario, che si potrà mostrare utile in seguito, per esempio durante l'estate.

La salute ti impone di circondarti di persone che ami e che condividono i tuoi stessi valori e gioiscono per la riuscita dei tuoi obiettivi.

Pesci

Cosa ha in serbo il 2024 per i pesciolini, i romantici dello zodiaco? Chi è nato sotto questo segno, probabilmente, avrà nuove prospettive sul lato amoroso: chi è già impegnato in una relazione consoliderà i suoi sentimenti, mentre chi è single potrebbe trovare la sua metà.

Buono anche il lato finanziario, il 2024 inizia con un Plutone favorevole. Quindi è un momento per valutare un nuovo investimento.

Sul lato della salute non c'è male, sicuramente migliorerà a metà anno, da giugno in poi. Sicuramente c'è da concentrarsi sulla salute mentale, che non dovrebbe mai essere trascurata.