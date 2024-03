Ad ogni segno zodiacale la sua "ossessione": ecco le più comuni secondo l'oroscopo

Ognuno di noi ha le sue piccole o grandi fissazioni. È assolutamente normale, l'importante è che non diventino eccessivamente maniacali e non abbiano un effetto negativo sulle nostre vite.

Alcune di queste manie potrebbero essere legate al segno zodiacale sotto cui siamo nati, oltre ovviamente alle nostre esperienze di vita. Scopri quindi quali sono le ossessioni dei segni zodiacali e se ti rispecchi in quelle nel tuo segno.

Sommario:

1. Le ossessioni dei segni zodiacali 2. Qual è il segno che dice più bugie?

Le ossessioni dei segni zodiacali

C'è chi è fissato con la pulizia, chi con la puntualità, chi con l'avere tutto sotto controllo. Se sviluppate in modo contenuto queste manie possono aiutarci a raggiungere un grado ottimale di stabilità e soddisfazione.

Ovviamente, nel momento in cui superano i limiti, alcune volte addirittura sfociando in vere e proprie patologie, è necessario imparare a gestirle e controllarle.

Ogni segno zodiacale ha delle ossessioni ben specifiche. Ecco quali sono.

Toro

Chi è nato sotto il segno del Toro è ossessionato dalla stabilità e dai suoi averi. Spesso il Toro può apparire avido, e talvolta anche tirchio a causa del suo bisogno di risparmiare denaro per poterlo poi investire in ciò che più desidera.

Ariete

La mania dell'Ariete, personalità molto coraggiosa e spesso anche orgogliosa, è sé stesso. È ossessionato dall'essere sempre il migliore, e adora stare al comando e dettare le sue regole.

Un'altra fissazione di chi è nato sotto il segno dell'Ariete è il dover essere sempre tempestivi: è perseguitato dall'idea di non avere mai abbastanza tempo.

Sagittario

I Sagittario sono ossessionati dal denaro, ma spesso preferiscono approfittarsi degli altri piuttosto che guadagnarne autonomamente con il loro lavoro.

Inoltre, i nativi del Sagittario sono anche ossessionati dalla propria immagine. Solitamente infatti si credono a un livello di intelligenza e bellezza fuori dal normale, e cono convinti nessuno sia alla loro altezza, peccando decisamente di superbia.

Gemelli

I Gemelli sono ossessionati dalle relazioni umane. Sentono sempre il bisogno di conoscere nuove persone e instaurare nuovi rapporti affettivi.

Per questo motivo, famiglia, amicizia, amore per loro sono le cose più importanti, che non possono assolutamente trascurare e alle quali non potranno mai rinunciare.

Cancro

Il segno del Cancro è il più sensibile dello zodiaco. Chi è nato sotto questo segno è molto protettivo e altruista, e la sua ossessione è quella di aiutare gli altri e rendersi sempre utile.

Proprio per la loro forte empatia ed emotività, tendono anche ad essere ossessionati da vecchi oggetti e ricordi, da cui hanno difficoltà a staccarsi.

Acquario

L’ossessione dell'Acquario è l'indipendenza. Infatti, chi è nato sotto questo segno ha il bisogno di avere sempre un certo grado di libertà anche nei rapporti più profondi e duraturi.

Leone

Il Leone è il segno più orgoglioso dello zodiaco. Proprio per questo, chi è nato sotto questo segno soffre sempre di mania di protagonismo.

Il leone desidera sempre essere al centro dell’attenzione, e ha il bisogno di piacere agli altri e ricevere apprezzamenti.

Inoltre, il Leone è ossessionato dall'idea del tradimento. Essere tradito e rimanere solo sono tra le sue più grandi paure, quindi non di rado diventano gelosi nella vita di coppia.

Vergine

Chi è nato sotto il segno della vergine è ossessionato dalla perfezione.

Ordine, pulizia e disciplina sono le manie della Vergine, che a causa del suo essere una persona caparbia e molto convinta delle sue idee, può a volte apparire altezzosa.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono ossessionati dall'avere tutto sotto controllo.

Quando vedono la loro vita sfuggire dalle loro mani, o non soddisfare le aspettative che si erano costruiti, finiscono per pensare troppo e in maniera ossessiva.

Capricorno

Il Capricorno è ossessionato dal successo. Il suo obiettivo è raggiungere il top in ogni ambito della sua vita, e ciò significa che il benessere economico e psicofisico saranno anteposti a qualsiasi altra cosa.

Scorpione

Lo scorpione è ossessionato dalla fiducia. Si tratta di una persona che entra in confidenza con gli altri molto lentamente, e solo se ha delle sicurezze su cui poter contare. Però, nonostante le difficoltà, conquistare la fiducia di uno scorpione significa poter contare su una persona estremamente fedele e leale.

Come la Vergine, lo Scorpione è un perfezionista. Infatti, riesce a notare qualsiasi imperfezione, e non si tratterrà dal farlo notare esplicitamente.

Pesci

Chi è nato sotto il segno dei Pesci vuole ossessivamente cambiare il mondo che lo circonda. Infatti, essendo una persona molto creativa e sognatrice, lavora duramente per costruire una realtà migliore.

Inoltre, i Pesci sono ossessionati da tutto ciò che è soprannaturale e paranormale, e anche dalla solitudine: hanno sempre paura di rimanere senza nessuno al loro fianco.

Qual è il segno che dice più bugie?

A tutti capita ogni tanto di omettere la verità e dire qualche bugia, solitamente a fin di bene. Mentire è quindi una debolezza di qualsiasi essere umano, ma secondo lo zodiaco ci sono dei segni zodiacali che dicono più bugie degli altri, e sarebbero la Bilancia e i Gemelli.

Al contrario, tra i 5 segni zodiacali più sinceri ci sono il Sagittario e la Vergine, che non hanno peli sulla lingua e dicono sempre la verità.