Tra le faccende domestiche più odiate da uomini e donne c’è sicuramente il lavare i piatti.

Certamente è una routine a cui non ci si può sottrarre perchè, lasciare pentole e padelle nel lavello non fa altro che aumentare batteri e cattivi odori e rendere ancora più pesanti le incrostazioni che si sono formate.

Si sa, usiamo pentole e padelle quotidianamente e puntualmente si creano delle incrostazioni dovute a residui di cibo, sporco e unto ma anche cattivi odori.

Utilizzandole è normale che ciò accada ma non dobbiamo demoralizzarci ne tanto meno preoccupare di correre ad acquistare prodotti e detergenti per pulirle.

Non tutti sanno che esistono dei semplici rimedi naturali e poco costosi che permettono di far tornare le padelle incrostate ed arrugginite splendenti in poco tempo e con pochi soldi.

Ecco allora 3 semplici trucchi usati dalle nostre nonne per far risplendere le nostre stoviglie.

Padelle arrugginite e incrostate, ecco come pulirle con questi 3 semplici trucchi

Per pulire efficacemente le pentole e padelle che usiamo quotidianamente non è necessario affidarsi solamente ai diversi prodotti in commercio ma ci sono alcuni rimedi della nonna che fanno risparmiare tempo e denaro.

Si tratta di metodi naturali che aiutano ad eliminare lo sporco ostinato, la ruggine e le incrostazioni che si sono formate a causa del loro utilizzo.

Se utilizzate padelle in ghisa, queste oltre che alle incrostazioni sono soggette alla ruggine causate dall’ossidazione del ferro e di altri materiali.

Molti pensano che le padelle arrugginite debbano essere buttate ma non è così perché si può provare ad eliminarla con semplici metodi.

Il primo utilizza un sacchetto di carta e del sale, quest’ultimo va versato sulle macchie con uno strato sottile.

Il sacchetto di carta, va usato per strofinare il sale perché questo è un potente abrasivo naturale ed è anche delicato.

L’altro trucco per togliere la ruggine è la spugnetta abrasiva in lana d’acciaio da usare insieme al detersivo per i piatti, da non usare con però sulle padelle antiaderenti e in acciaio inox.

In questo caso meglio una spugnetta in rete. Il detersivo inoltre può essere sostituito con cremor tartaro e succo di limone in parti uguali, oppure sabbia fine e alcuni utilizzano i rami di equiseto invernale.

un altro metodo per rimuovere la ruggine è usare una patata tagliata a metà e ricoperta bicarbonato di sodio che deve essere passata sulle macchie di ruggine.

Questo metodo funziona quando la ruggine è superficiale e non eccessiva.

Un altro metodo è quello di usare un mix di aceto, succo di limone o un mix di acqua e bicarbonato di sodio lasciando la padella immersa nella soluzione tutta la notte.

Padelle incrostate, ecco i trucchi per pulirle

Per eliminare incrostazioni, sporco e unto senza danneggiare le padelle esistono diversi metodi a secondo della parte che si è sporcata di più.

Se la parte più incrostata è il retro della padella, il consiglio è quello di spruzzare dell’acqua sulla stoviglia e poi passare un mix di bicarbonato, sale e zucchero e strofinare.

Tale compostosi rivela particolarmente efficace per la pulizia del retro della padella.

Se invece ad essere incrostati e bruciati sono i bordi della padella, il trucco efficace è quello di passarci sopra una buccia di patata o la patate stessa con sopra un po' di detersivo per i piatti.

La patata andrà passata sulla parte da pulire e poi la padella andrà passata sotto l’acqua corrente.

Ecco come pulire una padella annerita

Altro rimedio e trucco della nonna per pulire la parte annerita delle padelle è quello di usare un composto preparato con acqua ossigenata e bicarbonato di sodio in polvere.

Per prepararlo servono un recipiente, 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e 2 di acqua ossigenata, mescolando si ottiene un composto che può essere strofinato sulla padella grazie all’uso di una spugna.

Questa pasta aiuta ad eliminare i segni delle padelle annerite.

Il consiglio è di lasciar agire la pasta sulla padella per tutta la notte per poi procedere al risciacquo il giorno successivo.