I 10 Paesi con le case più belle del mondo: ecco come si posiziona l'Italia

Sarà l'Italia il Paese con le case più belle del mondo? Secondo uno studio, che ha tenuto conto del gusto estetico e dell'impatto visivo dell'occhio umano ci sono 10 Paesi che vantano il più bel patrimonio immobiliare.

La classifica è stata stilata anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, che ha tracciato i movimento oculari delle persone che si sono sottoposte allo studio. Vediamo il podio di questa particolare classifica e dove si è posizionata l'Italia.

Le case più belle del mondo al primo impatto visivo

Prima di passare in rassegna le case più belle del mondo secondo la particolare classifica curata dal sito internet di comparazione di agenti immobiliari GetAgent, è importante accennare a quali sono stati i criteri usati per questo particolare studio.

Usando un software di intelligenza artificiale infatti, ha tracciato i movimenti oculari dei partecipanti mentre ammiravano le immagini di 60 case pittoresche in diverse parti del mondo.

Il punteggio delle case risultate più accattivanti "alla prima impressione" estetica dell'occhio umano è stato calcolato in base al tempo medio trascorso a guardare ogni immagine sommato al tempo che ci è voluto ai partecipanti per posare lo sguardo sulle case.

In questa particolare classifica stilata dal sito inglese, figura - e non poteva essere altrimenti - anche l'Italia, anche se il Bel Paese non si è piazzato sul podio.

Il podio delle case più belle

Al primo posto troviamo la Grecia (punteggio di 79,5 su 100). A colpire i partecipanti allo studio, le case tradizionali e quelle costruite in pietra e influenzate dagli stili architettonici bauhaus e art deco. A tal riguardo ricordiamo che nell'isola di Lerros - che fa parte dell’arcipelago del Dodecaneso nel Mar Egeo - c'è la splendida città di Lakki (o Porto Lago) con una particolare architettura di art deco e Bauhaus, costruita durante l'occupazione italiana del Dodecaneso. Gli architetti Petrakko e Bernabiti si sono ispirati ai dipinti di Giorgio de Chirico, alludendo alla “città metafisica” dell'artista, così come alla geometria dei templi antichi e al modernismo ottimista dell’Art Déco.

La medaglia d'argento, con 78,5 punti su 100, va alla Francia con le abitazioni tipiche delle province - realizzate in pietra, mattoni e intonaco - e le "Bastide", eleganti case coloniche in pietra circondate da cortili.

Un po' a sorpresa, al terzo posto figura la Thailandia, con un punteggio di 76 su 100. Ada affascinare i partecipanti allo studio, lo stile delle abitazioni che varia dai tipi tradizionali in bambù e teak agli edifici moderni in cemento. Molte sono costruite su pilastri per difendersi dagli allagamenti e dalle zanzare.

Le altre della top 5

Al quarto posto si piazza il Canada che ha ottenuto un punteggio di 75,5 su 100 per le sue dimore calde e accoglienti, spesso fatte di legno e decorate con dettagli in stile craftsman. IL nome del movimento American Craftsman proveniva dalla popolare rivista The Craftsman, fondata nel 1901 dal filosofo, designer, produttore di mobili ed editore Gustav Stickley.

A chiudere la top 5 della classifica di GetAgent troviamo l'Indonesia che ha ottenuto un punteggio di 74 su 100 con le sue dimore costruite con materiali naturali e dagli elementi architettonici unici.

Come si è classificata l'Italia

Fa un certo effetto vedere l'Italia relegata al sesto posto con 73,5 punti su 100. Anche se, come abbiamo già spiegato, si tratta di una classifica particolare che tiene conto dell'unico parametro estetico della "first impression". Considerando che si tratta di uno studio inglese, tra le case italiane preferite non potevano mancare quelle toscane con le caratteristiche tegole di terracotta. Come è noto infatti, gli inglesi amano molto i tesori naturalistici e gastronomici di questa Regione. Ma anche le case veneziane attraggono per i colori che si riflettono sull'acqua.

Le ultime posizioni

Le moderne e confortevoli abitazioni della Nuova Zelanda si piazzano al settimo posto con il punteggio di 71 su 100.

Ottavo posto - e punteggio di 69,5 su 100 - per le case dai tetti rossi del Portogallo, e le sue architetture influenzate da vari movimenti artistici come il romanico, il rococò e il cosiddetto " barocco portoghese".

Dal coloniale all'ultra moderno, negli Stati Uniti si possono trovare tanti stili a seconda della zona presa in considerazione. Per il Paese d'oltre oceano, penultimo posto con un punteggio di 68,1 su 100.

Ultimo posto e punteggio di 66,6 su 100 per le case del Regno Unito - dove però si trova la casa probabilmente più costosa al mondo - caratterizzate con la tradizionale architettura in mattoni o pietra. Particolarmente apprezzate quelle vittoriane con le loro decorazioni.