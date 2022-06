Quali sono i Paesi con più ferie al mondo? In questa classifica troviamo anche la nostra Italia e non mancano anche i Paesi che non garantiscono questo irrinunciabile diritto.

Con le temperature sempre più alte e l'estate ormai imminente pensare alle ferie tanto agognate durante l'anno è inevitabile. Ci sembrano sempre troppo poche se messe a confronto con un intero anno tra le mura di un ufficio a farsi in quattro per portarsi a casa lo stipendio, eppure proprio l'Italia rientra tra i Paesi con il numero più alto di ferie pagate al mondo.

Ma andiamo più nel dettaglio e scopriamo quali sono i Paesi che più di tutti primeggiano in questo campo e quali invece sono quelli noti per il minor numero di ferie pagate ai propri cittadini lavoratori. Ve lo assicuriamo, niente "sogno americano" anzi, forse inizierete a vedere l'azienda per cui lavorate sotto occhi diversi.

I Paesi con più ferie pagate al mondo, c'è anche l'Italia

Avete presente quando si dice "l'erba del vicino è sempre più verde"? Esattamente lo stesso pensiero che sarà capitato di fare a tutti, almeno una volta nella vita, pensando alle situazioni spesso molto idealizzate dei Paesi vicini o lontani.

Per quanto riguarda alcuni campi però, i fatti smentiscono le parole e questo accade anche quando si parla di ferie. Ecco allora una classifica dei Paesi che più di tutti pagano il meritato periodo di riposo ai propri lavoratori. Ve lo anticipiamo, l'Italia sfiora il podio aggiudicandosi il quarto posto!

Austria: 35 e i 29 giorni l'anno

Portogallo: 22 giorni l'anno

Spagna: 22 giorni l'anno

Italia: 22 giorni l'anno

Francia: 20 giorni l'anno

Belgio: tra i 20 e i 24 giorni l'anno

Germania: 20 giorni l'anno

Nuova Zelanda: 20 giorni l'anno

Irlanda: 20 giorni l'anno

Regno Unito: 20 giorni l'anno

Una cosa in più da aggiungere alla classifica è che il numero di ferie varia (in modo equo bisogna dirlo) anche in base alle festività nazionali di ogni Paese e in alcuni casi in modo particolare, come in Austria e in Germania, il numero di ferie pagate varia anche in base alla fascia d'età di appartenenza.

Il diritto al riposo in Italia, cosa dice la legge

A proposito di Italia, cosa dice la nostra Costituzione? La risposta a questa domanda la troviamo leggendo l'articolo 36 comma 3, che stabilisce che il cittadino lavoratore, oltre a godere del riposo settimanale (la domenica e in alcuni casi anche il sabato o il lunedì) ha diritto anche ad un periodo di ferie annuali definite come irrinunciabili.

Ciò significa che il datore di lavoro non può assolutamente negare tale diritto che deve comunque essere sempre concordato per consentire la continuità dell'esercizio.

Quali sono i Paesi con meno ferie pagate

Per una classifica sui Paesi con più ferie pagate al mondo, c'è anche una contro-classifica dei Paesi che, invece, sono famosi per avere concedere il minor numero di ferie pagate ai propri lavoratori. Ma di quali stiamo parlando più nello specifico?

Secondo alcuni studi in merito, il Giappone concede ai propri lavoratori solo 10 giorni l'anno e sono comunque molti di più rispetto ad altri Paesi insospettabili. Tra questi gli Stati Uniti dove non esisterebbe una normativa in merito che garantisca le ferie, così come in altri Paesi che però hanno la "scusante" (se così vogliamo chiamarla) di essere in via di sviluppo.