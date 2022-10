Mark Caltagirone, falso imprenditore creato per ordire una truffa ai danni di Pamela Prati, aveva detto alla donna di avere un bambino. Chi è il figlio della fantomatica e discussa coppia?

Nonostante siano passati ormai anni dal quel lontano dicembre 2018, quando Pamela Prati annunciava il suo matrimonio con Mark Caltagirone, il caso continua ancora a rivelare dei dettagli inediti.

La romance scam di cui la Prati è stata vittima (anche se, ad oggi, non tutti credono alla sua buona fede) è stata oggetto di interesse durante le ultime puntate del GF Vip 7, al quale Pamela sta partecipando come concorrente.

Ai microfoni del Grande Fratello, l’ex modella e soubrette ha svelato nuovi retroscena, che riguardano il falso figlio dell’inesistente imprenditore: Sebastian Caltagirone.

E spunta anche una denuncia, da parte dei genitori reali del piccolo, che all’epoca dei fatti non aveva neppure otto anni.

Cerchiamo di scoprire di più sull’identità del bambino e sull’accaduto ai danni della povera Pamela.

Chi è il figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone: emergono inquietanti dettagli

Per coloro che si stanno chiedendo chi è il finto figlio della fantomatica coppia composta da Pamela Prati e Mark Caltagirone, abbiamo una risposta. In realtà, erano stati identificati ben due figli: Sebastian e Rebecca.

Al momento, il mondo del gossip si è concentrato solamente su Sebastian, in quanto i genitori del bambino realmente esistente ed utilizzato per impersonare uno dei figli della falsa coppia hanno sporto denuncia.

Ma procediamo per ordine.

È stata la stessa Pamela Prati, ai microfoni del GF Vip 7, a raccontare chi è il falso figlio della coppia Prati-Caltagirone. Il nome utilizzato dai truffatori era Sebastian, e l’inesistente Mark Caltagirone avrebbe raccontato alla soubrette di averlo adottato.

La storia costruita su questo falso figlio di Mark Caltagirone ha dell’incredibile. Una storia alla quale l’ex primadonna del Bagaglino ha creduto ciecamente, e che raccontava del piccolo Sebastian come di un figlio di un boss deceduto, adottato poi da Caltagirone.

E, continua il racconto di Pamela Prati, non le era possibile incontrare il piccolo perché testimone di giustizia a causa delle sue travagliate origini. La donna riceveva però video e messaggi vocali dal presunto figlio di Mark.

Tra l’altro, per toccare ancor più nel profondo Pamela e, probabilmente, per intenerirla e renderla ancor più suscettibile alla successiva truffa che l’ha coinvolta, i truffatori hanno giocato pesante, facendole credere che il bambino era addirittura malato.

In alcuni messaggi inviati alla showgirl, il falso Mark Caltagirone le avrebbe raccontato addirittura di una terribile malattia che aveva colpito il figlio adottivo. Gli inequivocabili messaggi parlavano di un tumore alla gola in stadio avanzato.

Nonostante le avessero fatto credere che il bambino fosse malato e collaboratore di giustizia, alla fine, Pamela ha addirittura incontrato il piccolo in un bar.

Peccato che Sebastian Caltagirone, in realtà, era un giovanissimo attore assoldato dagli stessi ex agenti della Prati.

La verità sul figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone: scatta la denuncia da parte dei veri genitori

Il bambino assoldato per impersonare il falso figlio di Mark, Sebastian Caltagirone, avrebbe recitato il ruolo inconsapevolmente.

I reali genitori del giovanissimo attore hanno per questo sporto denuncia nei confronti di Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo, le due ex agenti della Prati.

Per le due donne, una citazione in giudizio, che le porterà in tribunale il prossimo febbraio.

Secondo i genitori dell’attore, infatti, il piccolo sarebbe stato incaricato di produrre del materiale multimediale (selfie, video e messaggi vocali). Tutto inviato alla Prati per convincerla dell’esistenza del figlio di Mark Caltagirone.

Al piccolo attore che stava inconsapevolmente recitando la parte di Sebastian Caltagirone, però, era stato detto che il materiale sarebbe stato utilizzato per una fiction televisiva. Non certo per raggirare e truffare Pamela Prati.

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia, nella (falsa) fiction il bambino avrebbe impersonato un bambino malato di tumore alla gola. È così che le ex agenti della Prati si sarebbero procurate il materiale da inviare alla showgirl.

La famiglia ed il giovane attore avrebbero addirittura ricevuto un copione contenente le battute che il bambino avrebbe dovuto recitare.

Le ex agenti di Pamela Prati dovranno rispondere dell’accusa di sostituzione di persona.

Oltre al figlio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, spunta anche Rebecca

I truffatori, tra le altre cose, si sono spinti oltre: si è parlat solamente di un figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati, ma anche di una falsa figlia: Rebecca.

Pamela Prati ha infatti raccontato che, durante gli scambi di messaggi con l’imprenditore che in realtà non è mai esistito, si è presto materializzata una nuova figura.

Quella di una bambina che era rimasta orfana di entrambi i genitori a seguito di un incidente. Mark, con un messaggio, le avrebbe proposto di adottarla insieme.

La showgirl ha raccontato anche di una foto inviatale, che ritraeva tale bambina.

A differenza di Sebastian Caltagirone, però, l’identità reale della piccola Rebecca non è stata ancora scoperta. Anche in questo caso, molto probabilmente, si tratta di una giovane attrice.

