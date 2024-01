Balocco e Chiara Ferragni, l'azienda spiega perché il pandoro griffato costava di più

Scoppia il caos sul prezzo del pandoro griffato di Chiara Ferragni finito sotto inchiesta, al punto che Balocco ha dovuto chiarire in una lettera al Codacons, i motivi dell'aumento del prezzo.

Ecco perché il pandoro Pink Christmas di Chiara Ferragni costava di più rispetto agli altri prodotti Balocco.

Perché il pandoro Chiara Ferragni costava di più?

Il pandoro Pink Christmas di Chiara Ferragni è di nuovo sotto i riflettori: perché costava di più rispetto agli altri?

In una lettera indirizzata al Codacons, l'azienda Balocco ha spiegato che, rispetto ai pandori tradizionali a 3,68 euro, quello di Chiara Ferragni costava di più "per lo zucchero rosa, per la grafica diversificata e per il nastro di chiusura", tutte voci che hanno fatto salire il prezzo fino a quasi 10 euro (9,37 euro per la precisione).

Al Codacons la risposta dell'azienda non è bastata, al punto che è stato chiesto a Balocco di "fornire tutti i dettagli circa i maggiori costi sostenuti per lo zucchero a velo rosa, per la grafica diversificata, per il nastro di chiusura, così da capire se tali elementi possano giustificare un rincaro di prezzo al pubblico del +154%".

Ma il vero motivo per cui il pandoro griffato è finito sotto inchiesta riguarderebbe al destinazione dei proventi del pandoro rosa: mentre nelle sponsorizzazioni si parlava di beneficenza, in realtà le somme ottenute sarebbero finite nelle tasche dell'influencer.

Ecco quindi che Balocco e Chiara Ferragni hanno ricevuto la multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta.

Pandoro Balocco, si potrà avere il rimborso?

Nel frattempo i consumatori hanno perso fiducia nell'influencer e hanno richiesto al Codacons la possibilità di ottenere un rimborso.

Balocco, sempre nella lettere indirizzata al Codacons, esclude la possibilità di rimborso in quanto la campagna Pink Christmas "è stata deludente e ha prodotto una perdita in termini di marginalità".

Tuttavia, l'associazione ha avviato un'azione inibitoria verso Balocco affinché tutti gli utenti che hanno acquistato il pandoro griffato possano essere risarciti in modo equo.

Di fronte alla replica della società, Codacons girà "formalmente verso l’azienda nelle opportune sedi civili e penali per far risarcire tutti gli utenti lesi dagli illeciti emersi".

Pandoro di Chiara Ferragni venduto a 599 euro

Ed è così che il caso Balocco diventa il simbolo della caduta di un impero, quello di Chiara Ferragni: mentre l'influencer continua a perdere followers sui social, c'è chi ha ben pensato di rivendere online il pandoro incriminato per ottenere un profitto.

Infatti, sui siti di e-commerce online sono apparsi annunci assurdi: ci sono utenti che vengono solo la confezione a 150 euro o il pandoro scaduto a 599 euro. E ancora: il fiocco della confezione è venduto a 100 euro.

Ma oltre al pandoro griffato, ci sono anche le uova di Pasqua sotto inchiesta: anche qui, notiamo come il prezzo del pettine venduto insieme all'uovo oscilla tra i 70 e i 90 euro, e all'asta ci sarebbe anche la mascherina di cartone dell’uovo a 8 euro, più 4 di spedizione.