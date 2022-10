Paola Di Benedetto: chi sono gli ex famosi della showgirl? Dalla storia con Rkomi al presunto flirt con Stefano De Martino, ecco tutti gli amori della star, nota al pubblico come Madre Natura di Ciao Darwin.

Paola Di Benedetto, showgirl e influencer nostrana molto seguita sui social, ha di recente destato molto interesse per il suo nuovo, presunto flirt.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin 7 è spesso al centro delle cronache rosa e del gossip proprio grazie alle sue relazioni con personaggi amatissimi da pubblico.

Per chi si chiede chi sono gli ex fidanzati famosi di Paola Di Benedetto, le risposte sono tutte in questo articolo. Dalla storia d’amore con Rkomi al presunto flirt con Stefano De Martino, ecco tutti gli amori della giovane showgirl. E scopriremo anche con chi ha appena iniziato una relazione.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini: è il tennista il suo nuovo fidanzato

Partiamo subito con i tempi recenti, cercando di capire chi è il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto. Alcuni rumors sembrano confermare che la Di Benedetto stia attualmente frequentando Matteo Berrettini, noto campione di tennis.

La storia d’amore tra i due sarebbe iniziata grazie ai social media, per poi evolversi in maniera più concreta. Sono infatti moltissime le conferme in merito alla nuova coppia Di Benedetto – Berrettini. Sembra proprio che il tennista abbia addirittura fatto recapitare dei fiori per la showgirl direttamente a Radio RTL 102.5, dove la Di Benedetto lavora come speaker.

Inoltre, di recente, i due hanno trascorso la notte nel medesimo hotel.

Tutti indizi che, secondo i follower di Paola, sono inequivocabili. I due interessati, dal canto loro, sembrano aver scelto la via della discrezione. Non sono infatti arrivate conferme in merito alla possibile relazione tra i due né da Paola, né da Matteo. Al tempo stesso, però, nessuno dei due pare aver ancora smentito la possibile relazione.

Attendiamo quindi scatti sui social o dichiarazioni che rendano ufficiale questo nuovo amore.

Paola di Benedetto e la storia con Rkomi

Paola Di Benedetto, che per qualche mese è rimasta single, proviene da una storia d’amore che sembrava potesse diventare importante. Quella con Rkomi, rapper Milanese noto al grande pubblico per i suoi successi discografici e per il suo ruolo di giudice di X Factor.

La scorsa estate, la coppia fece sognare i propri fan con alcuni scatti insieme, oltre che apparizioni non ufficiali in contemporanea. Ad esempio, dopo il Radio Zeta Hits Live, condotto proprio da Paola e al quale Rkomi ha preso parte, i due giovani hanno cenato insieme, seppur in compagna di altre persone.

Ma la conferma della relazione è arrivata grazie ai paparazzi: alcune foto rubate mostravano degli inequivocabili baci per le vie di Milano.

Tuttavia, la storia tra i due non è riuscita a decollare.

Federico Rossi: un amore durato tre anni

Ma la storia d’amore più importante nota al pubblico è decisamente quella con Federico Rossi, il Fede del duo Benji e Fede.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati ufficialmente fidanzati per tre anni, dal 2018 al 2021. La storia è stata addirittura coronata da una convivenza.

Tuttavia, non senza problemi: il gossip li ha visti protagonisti di presunti tradimenti, con tanto di allontanamenti e separazioni temporanee.

Insomma, una storia d’amore molto intensa e a tratti tormentata. I due avrebbero deciso di lasciarsi di comune accordo in quanto, stando alle parole della Di Benedetto, le cose non andavano bene da tempo.

Dietro la decisione di lasciarsi, secondo alcuni, potrebbe esserci un altro uomo: Stefano De Martino.

Di Benedetto e De Martino: un flirt mai confermato

La fine della lunga relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è infatti stata accompagnata da alcune indiscrezioni. Indiscrezioni che vedevano Paola come la nuova fiamma di Stefano De Martino, che all’epoca era reduce dalla fine del suo matrimonio con la modella Belen Rodriguez.

Alcuni avvistamenti di Paola con Stefano sembravano in effetti confermare l’inizio di una possibile relazione tra i due.

Eppure, si tratta di un’indiscrezione mai confermata dagli interessati. Tra le altre cose, dopo qualche giorno trascorso insieme in barca, dei due insieme non si è più sentito parlare. Poco tempo dopo, le riviste di gossip vedevano Paola tra le braccia di un misterioso rampollo milanese conosciuto alle Baleari.

Se, dunque, c’è mai stato un flirt con De Martino, è durato davvero pochissimo e non possiamo di certo parlare di una vera e propria storia d’amore.

Ex famosi di Paola Di Benedetto: le storie con Matteo Gentili e Francesco Monte

Tra gli ex famosi della showgirl non possiamo infine non citare Matteo Gentili. La storia tra Paola Di Benedetto ed il calciatore è durata anche più di quella con Federico Rossi. L’influencer è stata infatti legata al Gentili per ben quattro anni.

La Di Benedetto ha anche avuto una storia con Francesco Monte, conosciuto durante l’edizione 2018 del programma L’Isola dei Famosi. Anche questa relazione non ha però avuto il seguito sperato.

Leggi anche: Diletta Leotta, è Loris Karius il suo nuovo fidanzato: ecco gli indizi che lo confermano