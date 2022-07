In occasione del 30esimo anniversario della strage di via D'Amelio ecco Paolo Borsellino - I 57 giorni, il film sugli ultimi giorni di vita del magistrato dopo la morte del collega Giovanni Falcone. Tutto su trama, cast e dove vederlo in streaming.

Il 19 luglio 2022 si festeggiano i 30 anni dalla strage di via D'Amelio, lo spaventoso attentato di matrice mafiosa che tolse la vita a Paolo Borsellino e agli agenti che lo accompagnavano.

Per ricordare questo tragico evento nel 2012 è stato girato un film, Paolo Borsellino - I 57 giorni per la regia di Alberto Negrin e con Luca Zingaretti nei panni del magistrato. Ecco un riassunto sulla trama e un accenno al resto del cast.

Paolo Borsellino - I 57 giorni, uno sguardo alla trama

Il titolo fa riferimento ai giorni che separano la morte del magistrato Giovanni Falcone da quella di Borsellino. La trama del film parte precisamente dal 23 maggio 1992, una data che da quel momento in poi porterà con sé il ricordo dell'assassinio di Falcone nella strage di Capaci.

Nel medesimo giorno il magistrato era in procinto di festeggiare insieme a Paolo Borsellino la sua nomina alla "Superprocura", ma, come la storia purtroppo insegna, non è così che è andata a finire.

Come viene raccontato nella pellicola, Falcone morirà tra le braccia del collega e in Borsellino si farà chiara la consapevolezza del suo destino, legato a doppio filo a quello di Falcone. Proprio lui infatti sarà il prossimo obiettivo sulla lista di Cosa Nostra. Da quel momento la sua vita si trasformerà in un'estenuante e coraggiosa lotta contro il tempo per la giustizia che sentiva di dovere all'amico e all'Italia tutta.

Il film si spiega chiaramente il profondo legame tra Falcone e Borsellino. I due infatti non hanno condiviso solo il luogo di nascita, ovvero Palermo. Non hanno condiviso solo la professione e la missione contro la criminalità organizzata. Ma hanno condiviso il medesimo triste epilogo.

Il cast completo: dove abbiamo già visto gli attori?

Come abbiamo già accennato all'inizio, a interpretare Paolo Borsellino nei suoi ultimi 57 giorni prima della sua morte è Luca Zingaretti. Con lui nel cast anche Lorenza Indovina, che presta il volto ad Agnese Piraino Leto, moglie di Borsellino.

Completano il parterre di attori Enrico Ianniello (Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani, Il commissario Ricciardi), Davide Giordano (Qualunquemente, Tutto tutto niente niente, Cetto c'è, senzadubbiamente).

E ancora Aurora Quattrocchi (La mafia uccide solo d'estate, L'onore e il rispetto, Furore), Andrea Tidona (Il 7 e l'8, Il capo dei capi), Antonio Gerardi (Diaz - Don't clean up this blood), Giovanni Calcagno, Claudia Gaffuri, Bruno Torrisi (Squadra Antimafia - Palermo oggi, Rosy Abate - La serie) e Marilù Pipitone.

Dove vedere il film in streaming

Se volete vedere Paolo Borsellino - I 57 giorni potete farlo in streaming sulla piattaforma della Rai: Rai Play, tramite cui dopo esservi registrati gratuitamente inserendo il vostro indirizzo e-mail, potrete guardare tantissimi altri prodotti audiovisivi che non hanno nulla da invidiare ad altri competitors come Prime Video o Netflix.

Su YouTube invece potete trovare il trailer, alcuni estratti del film e alcuni documentari sulla vita del magistrato siciliano.