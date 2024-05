La vita di Paolo Brosio è spesso stata sotto i riflettori. Dapprima per la sua lunga attività di giornalista; in seguito, per la sua spiccata spiritualità che lo ha fatto avvicinare alla religione cattolica; in ultimo, per le sue partecipazioni a programmi come L’Isola dei famosi.

In ogni caso, stiamo parlando di un personaggio televisivo che ha alle spalle una carriera ultradecennale in tv. La sua vita privata spesso lo ha messo a dura prova, ma il suo avvicinamento alla fede ha cambiato il suo modo di concepire la vita.

Chi è Paolo Brosio: la carriera

Nasce ad Asti nel 1956 da papà Emilio, docente di letteratura straniera all’Università di Torino e da mamma Anna. Studia Giurisprudenza all’Università di Pisa ma, parallelamente alla sua passione per la legge, sviluppa quella per il giornalismo iniziando a lavorare da giovanissimo. A 19 anni collabora con La Nazione di Firenze, dirige l’ufficio stampa della squadra di calcio del Pisa. Nel frattempo si laurea.

Dirige Il Notiziario dell’Università di Pisa, successivamente, entra nella redazione del Secolo XIX. Dal 1990 lavora come inviato per Studio Aperto, il Tg5 e il Tg4. In quest’ultimo caso collabora con Emilio Fede, dove raggiunge l’apice della fama grazie all’inchiesta Mani pulite. Dal 1997 passa alla Rai diventando ospite fisso di Quelli che il calcio prima, poi per condurre Domenica In, Linea Verde e Italia che vai. In seguito, è inviato di L’isola dei famosi e Stranamore, diventa commentatore sportivo per Mediaset Premium, conduce Viaggio a…

Successivamente ha uno stop dalla carriera televisiva, torna come partecipante a L’Isola dei famosi e diventa opinionista di molti programmi Mediaset e di Che tempo che fa. Nel 2020 è concorrente del reality show Grande Fratello.

Chi è la moglie di Paolo Brosio?

Paolo Brosio è stato sposato due volte. La prima volta con Serenella Corigliano, annullato poco dopo. La seconda volta con Gretel Coello, modella cubana, nel 2004, da cui divorzia nel 2008. Questa seconda separazione unita al tragico incendio divampato al Twiga, il locale sul litoraneo toscano, di cui è comproprietario, e la morte del padre lo segnano profondamente. Arriva a fare uso di stupefacenti fino a quando si avvicina alla fede. Inizia un percorso di fede che lo porta a fare una serie di pellegrinaggi a Medjugorie, per i quali scrive anche alcuni libri.

Tra il 2020 e il 2021 si lega sentimentalmente a Maria Laura De Vitis, con la quale c’erano 42 anni di differenza.

Cosa fa adesso Paolo Brosio?

Il conduttore è stato lontano dai riflettori per moltissimo tempo, ma da poco è ritornato per partecipare al programma La volta buona condotto da Caterina Balivo su Rai Uno nel primo pomeriggio, subito dopo il tg1. Qui ha dichiarato di essere alla ricerca dell’anima gemella.

Inoltre, sui suoi canali social condivide spesso dolci ricordi della sua mamma, dopo il grave lutto che lo ha colpito un anno fa, oltre a post in cui ricorda le ricorrenze religiose raccontando qualche aneddoto legato.