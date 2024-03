Grande Fratello, Letizia è disperata: perché e cos'ha fatto Paolo dopo l'uscita dalla casa

Letizia è in preda alla nostalgia dopo l'eliminazione del fidanzato dalla casa più spiata d'Italia: ecco cos'ha fatto Paolo dopo l'addio al Gf.

Non ha nascosto lacrime e nostalgia dopo l'addio di Paolo, che è stato definitivamente eliminato dal Grande Fratello: Letizia continua la sua avventura nella casa più spiata d'Italia ed è già in trepidante attesa di riabbracciare l'ex coinquilino. Paolo, nel frattempo, non riesce a vederla triste e così ha architettato una sorpresa davvero sensazionale.

Grande Fratello, la sorpresa inaspettata di Paolo per Letizia

Anche se distanti, Paolo ha voluto far sentire la sua vicinanza alla gieffina che gli ha rubato il cuore dopo settimane di bella amicizia. Qual è stata la reazione?

Sono passate poco più di 24 ore dall'eliminazione di Paolo dalla casa più spiata d'Italia, ma lontano da Letizia proprio non riesce a stare. Ed ecco che l'ormai ex gieffino ha pensato a una sorpresa per emozionare la sua dolce metà.

Paolo si è recato davanti alle mura esterne della casa e ha urlato a gran voce tutto il suo amore per lei.

La reazione di Letizia

Davanti alla sorpresa di Paolo, la fidanzata non è riuscita a trattenere l'emozione (e le lacrime). Non a caso, ha commentato:

Mi sento sciocca a piangere, ma sono così commossa. Mi emoziono realizzando che esistono persone così.

A intervenire prontamente è stato Massimiliano Varrese, che commenta:

Siete stati eccezionali. La vera qualità di Paolo è la sua sincerità e lealtà. Avete superato la vostra prova.

È d'accordo anche Letizia, che si ritiene fortunata per avere incontrato Paolo lungo il suo cammino. "Ho vinto", ha esclamato con il cuore in gola. Intanto Paolo continua a urlare “Mi manchi”. Al suo fianco anche gli amici del giovane macellaio romano, che lo hanno aiutato affinché le sue parole arrivassero alle orecchie dell'amata. Insomma, missione compiuta.