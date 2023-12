Chi è Paolo Macchiarini di Bad Surgeon: la vera storia del "medico che vendeva sogni"

Su Netflix è disponibile un docu-film che si intitola Bad surgeon: il caso Paolo Macchiarini. La pellicola racconta la storia del chirurgo italiano nato in Svizzera diventato noto per alcune morti sospette, nonché truffe amorose. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Paolo Macchiarini di Bad Surgeon: ecco cosa sapere

Classe 1958, Paolo Macchiarini è nato il 22 agosto a Basilea, in Svizzera, sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo la laurea in medicina e chirurgia all’Università di Pisa, ha lavorato come assistente presso lo stesso ateneo dal 1990 al 1992. Negli anni ha fatto esperienza anche all'estero, dall'Alabama alla Francia, passando per il Regno Unito, la Spagna e la Russia.

Nel 2010, Paolo è entrato a far parte del Karolinska Institute in Svezia, una università medica e un centro d'eccellenza famoso in tutto il mondo, designato anche ad assegnare i premi Nobel. In soli cinque anni, Macchiarini è riuscito a diventare una specie di genio, sia ai suoi occhi che a quelli dei pazienti. Alcuni colleghi, però, non convinti del suo operato, hanno iniziato a fare qualche ricerca su alcune morti sospette post trapianto di trachea che possono essere collegate a lui.

I medici hanno così scoperto che Paolo non ha effettuato preventivamente i test sugli animali. La cosa viene alla luca, ma il Karolinska Institute sembra schierarsi dalla sua parte. L'inversione di rotta c'è soltanto nel 2016, quando esce un documentario su Macchiarini e il centro d'eccellenza lo mette alla porta.

Paolo Macchiarini: dalle truffe sul lavoro a quelle amorose

Oltre che sul piano lavorativo, Paolo Macchiarini ha fatto anche discutere per alcune truffe amorose. Nel docu-film Netflix Bad surgeon a raccontare la storia del medico è proprio una delle vittime, Benita Alexander, giornalista americana che fino a qualche tempo fa pensava addirittura di sposarlo. Lui le aveva giurato di portarla all'altare alla presenza di personaggi come Clinton, Obama, Elton John e perfino Papa Francesco.

Durante i preparativi delle nozze, però, Benita si rende conto che c'è qualcosa che non quadra. Nello specifico, non riesce a vedere la casa in Spagna dove Paolo intende portarla a vivere: c'è sempre un contrattempo. Così, Benita fa qualche ricerca e scopre tutti gli altarini: Macchiarini è già sposato, non conosce il Papa e neanche gli altri Vip, l'anello che le ha regalato non è tempestato di diamanti ma vale meno di 1000 dollari e tante altre bugie.

La Alexander inizia ad indagare su di lui e viene fuori che, prima di lei, ha truffato anche un'altra donna. Si chiama Ana Paula Bernardes e ha conosciuto il medico nel 2010, a Firenze. Il loro incontro avviene dopo un incidente al figlio Danilo, che è morto poco dopo un intervento alla trachea eseguito proprio da Macchiarini. Nonostante tutto, Paolo l'ha corteggiata fino a farla cadere tra le sue braccia e a convincerla a mettere al mondo un figlio insieme.

Nel 2022, è iniziato il processo al protagonista di Bad surgeon, che si è concluso con una condanna a due anni e sei mesi di detenzione. Il medico ha presentato ricorso alla Corte Suprema svedese perché nega ogni errore. Non a caso, ha rifiutato di partecipare alla serie Netflix.