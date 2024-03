I papà VIP più belli: la classifica dei padri più affascinanti del mondo dello spettacolo

Sono over 40, ma conservano tutto il loro fascino come se avessero vent'anni. Molti di noi sono cresciuti con i loro film e con le loro canzoni. Da ragazzi tormentati nel mondo della finzione a padri sinceri e affettuosi nel mondo reale: anche i VIP in famiglia sono semplicemente genitori, mariti e compagni. Da Orlando Bloom a Matt Bomer: ecco la classifica dei papà VIP più belli, italiani e non solo.

I 10 papà VIP più belli: la classifica

Volete sapere quali sono i papà più belli, talentuosi, affascinanti ma allo stesso tempo affettuosi e dolci? Ecco la classifica.

1. Orlando Bloom

Classe 1977, famoso per aver interpretato Legolas nel signore degli anelli e Will Turner nella saga dei Pirati dei Caraibi, rimane legato all'attrice Kate Bosworth dal 2003 al 2006, nel luglio 2010 ha sposato la top model Miranda Kerr e nel gennaio 2011 la coppia ha avuto un bambino di nome Flynn Christopher Blanchard Bloom.

Separatosi nel 2013 comincia una relazione con Katy Perry, dalla relazione nasce il 26 agosto 2020 la piccola Daisy Dove Bloom.

2. Chris Hemsworth

Classe 1983 è noto per aver interpretato Thor nell'universo Marvel, è spostato dal 2010 con l'attrice Elsa Pataky. La coppia ha avuto tre figli: India Rose, nata nel 2012, e i gemelli Tristan e Sasha nati nel 2014.

3. Bradley Cooper

Classe 1975, famoso per il suo ruolo in nella saga "Una notte da leoni", ha avuto una figlia, Lea De Seine Shayk Cooper, nata nel 2017 dalla sua relazione con Irina Shayk. I due sono stati insieme dal 2015 al 2019.

4. Ian Somerhalder

Classe 1978 è noto per il suo ruolo da protagonista nella serie "The Vampire Diries". Dopo aver avuto una breve relazione con la collega Nina Dobrev, l'attore sposa la compagna Nikki Reed. La coppia ha avuto due figli: nel 2017 nasce la prima figlia Bodhi Soleil Reed Somerhalder e nel 2023 annunciano la nascita del secondo figlio.

5. Patrick Galen Dempsey

Classe 1966 e noto per il suo ruolo nella serie Grey's Anatomy, dal 1999 è sposato con Jillian Fink con cui ha avuto tre figli: Tallula Fyfe Dempsey, Darby Galen Dempsey, Sullivan Patrick Dempsey.

6. Matt Bomer

Classe 1977 e noto per il suo ruolo da protagonista nella serie White Collar, è sposato con Simon Halls dal 2011, con il quale ha tre figli nati mediante maturità surrogata: Kit Bomer, Walker bomer e Henry Bomer.

7. Justin Timberlake

Classe 1981 è un cantautore statunitense, si sposa con l'attrice Jessica Biel nel 2012. Nel 2015 nasce il primo figlio Silas Randall Timberlake, mentre nel 2020 nasce il secondo figlio Phineas.

8. Luca Argentero

Classe 1978, celebre attore e protagonista della serie italiana Doc - nelle tue mani, si è sposato con la modella Cristina Marino nel 2021. I due hanno avuto 2 figli: Nina Speranza e Noè Roberto.

9. Chris Pratt

Classe 1979, noto per la trilogia di Jurassic World e dei Guardiani della Galassia, si sposa con Katherine Schwarzenegger. I due hanno avuto due figlie: Lyla Maria e Eloise Christina.

10. Ryan Gosling

Classe 1980, è noto per il suo ruolo in Blade Runner, La La Land e Barbie. Dal 2011 ha una relazione con l'attrice Eva Mendes dalla quale ha avuto due figlie: Esmeralda Amada e Amada Lee.