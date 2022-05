Parasite è stato il film rivelazione del 2019. Vincitore da recordi di diversi premi racconta la storia della famiglia Kim (composta da madre, padre, un figlio maschio e una figlia femmina) che vive con il sussidio di disoccupazione in un seminterrato. Tutto cambia quando un amico del figlio, prima di partire all'estero per studio, regala alla famiglia una pietra in grado, secondo una leggenda, di portare prosperità.

Lo stesso ragazzo convince poi il figlio della famiglia Kim a fingersi uno studente universitario per impartire lezioni di inglese alla figlia dei Park, una ricca famiglia per cui lavorava lo stesso amico. Il ragazzo riesce anche a far assumere la propria sorella presentandola come un'artista affermata. Successivamente riesce a far licenziare l'autista e la domestica della famiglia e al loro posto fa assumere i propri genitori.

Vivere nella menzogna però ha un prezzo e per la famiglia Kim significa non solo rinunciare alla propria identità, ma anche ai propri affetti, perché i quattro per continuare a lavorare devono continuare a recitare nei loro ruoli, fingendo di non conoscersi.

Parasite, il significato del film

Parasite ha diversi significati tutti spiegati nel film, basta solo avere uno sguardo più attento per carpirli. Per prima cosa racconta dell'eterna lotta sociale tra la classe più abbiente e quella più povera. Lo fa in chiave tragicomica, ma che poi diventerà tremendamente drammatica. Il film racconta anche della ben più triste lotta tra poveri, i così detti "parassiti". Perché davanti alla prospettiva di un futuro incerto e disperato, spesso, l'empatia può venire a mancare.

Un significato particolare lo assume la pietra che viene regalata ai Kim all'inizio del film. Un gesto quasi snobbato dalla stessa famiglia, che però se prima segnerà l'inizio di un bel periodo per loro, sarà poi l'oggetto che innescherà il susseguirsi di diverse disgrazie che porteranno i protagonisti in un punto ben peggiore rispetto alla loro condizione di partenza.

Dove e come vederlo

Se la trama vi ha incuriosito e non volete perdere un'altra occasione per recuperarlo è il vostro momento! Il film infatti è disponibile su Sky, Apple Tv, Google Play Film, Chili, Rakuten Tv e Youtube, ovviamente previo acquisto, abbonamento o noleggio a seconda delle politiche della piattaforma che tra i tantissimi altri titoli offre anche questo. Non vi resta quindi che preparare i pop-corn e lasciarvi immergere nelle atmosfere sapientemente create dal regista Bong Joon-ho.

Curiosità

Come dicevamo all'inizio del nostro articolo, si può considerare Parasite come un vero e proprio film da record. Dal suo debutto infatti è stato il primo film sudcoreano a vincere la palma d'oro al 72esimo Festival di Cannes ed è stato anche il primo film sudcoreano ad essere candidato agli Oscar, vincendone ben quattro tra cui quello per il miglior film, che fino a quel momento non era mai stato assegnato ad un lungometraggio che non fosse in lingua inglese. Insomma, i motivi per vederlo non mancano!