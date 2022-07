Quali e quanti sono i parchi acquatici in Italia e dove si trova quello che detiene il record per le sue dimensioni.

Le alte temperature persistono e ci spingono a cercare ristoro, refrigerio e divertimento nei parchi acquatici più vicini. Anche in Italia infatti, fortunatamente questo tipo di attrazioni non mancano e anzi, alcune di queste sono anche rinomate in tutto il mondo! Scopriamo allora dove sono per poter passare i weekend estivi in allegria con amici e famiglia.

Parchi acquatici in Italia, quali sono i più famosi

Uno dei parchi acquatici più famosi in Toscana è sena dubbio l'Acqua Village di Follonica, in provincia di Grosseto. Qui, per un costo di 23 euro all'ingresso per un biglietto intero, vi aspettano scivoli, attrazioni di ogni tipo e non mancano i punti di ristoro.

A Jesolo si trova invece il Caribe Bay. Questo parco acquatico si contraddistingue per il suo paesaggio che tra palme, finte rocce ed ombrelloni in canapa ricorda molto i Caraibi. Qui il biglietto d'ingresso costa dai 36 ai 31 euro a persona, dipende dall'anticipo con cui si decide di prenotare.

Per chi si trova già in Emilia Romagna o progetta di passarci le vacanze una tappa tassativa è il celebre Acquafan di Riccione. Anche in questo caso il biglietto d'ingresso si aggira intorno ai 30 euro ma il prezzo effettivo dipende da una serie di fattori, tra cui l'età. I bambini infatti, come spesso accade, pagano molto meno.

Impossibile poi non citare anche Gardaland, il parco divertimento più grande d'Italia. Si trova tra Castelnuovo del Garda e Lazzise e tra le sue attrazioni più famose, su tutti i così detti "tronchi", offre anche tantissime giostre acquatiche, ideali per rinfrescarsi! In questo caso il biglietto di ingresso che comprende anche l'entrata al water park arriva a costare sui 64 euro.

Come Gardaland avevamo già parlato anche di Cinecittà World a Roma. Torniamo a parlarne perché anche questo acquapark ha la sua porzione di parco interamente dedicata alle attrazioni acquatiche e anche qui i prezzi variano tra i 30 e i 50 euro, a seconda di ciò che si vuole fare e di quanto si desidera fermarsi.

Anche la bellissima Puglia ha il suo acquapark, si chiama Ippocampo e si trova a Manfredonia in provincia di Foggia. Qui i prezzi dei biglietti d'ingresso sono decisamente più economici, si parla infatti di 20 euro all'incirca nel weekend.

Il parco acquatico più grande d'Italia

Lo abbiamo visto, da Nord a Sud in Italia gli acquapark non mancano. C'è davvero l'imbarazzo della scelta e ognuno per le caratteristiche più disparate e per ciò che offre, sono uno più bello dell'altro. Difficile quindi scegliere quale sia il migliore in assoluto. Sicuramente però possiamo dire quale sia il parco acquatico più grande presente sul nostro territorio.

Stiamo parlando di Ondaland che si trova a Vicolungo, nei pressi di Novara. Costruito su un terreno immerso nel verde, si estende per un'area di 120mila metri quadri per un totale di quindici attrazioni. Il prezzo per provarle tutte? Attorno ai 20 euro, anche in questo caso poi dipende dai giorni in cui si decide di visitarlo.