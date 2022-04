Bella stagione significa solo una cosa: gite fuori porta! Tra le mete più apprezzate tanto dai più piccoli quanto dai più grandi ci sono i parchi divertimento e, qui in Italia, certamente non mancano. Andiamo a scoprire quali sono quelli che bisogna assolutamente visitare e quelli che hanno anche aperto nuove attrazioni nel 2022.

Parchi divertimento in Italia, il primo mai stato aperto

In molti pensano che Gardaland sia stato il primo tra i parchi divertimento aperti in Italia, in realtà questo record appartiene ad Edenlandia, che si trova a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta e la cui costruzione cominciò nel lontano 1937. Edenlandia sarebbe potuto sorgere ben prima di Disneyland, il parco divertimenti di proprietà della Disney, se non fosse stato per la guerra che costrinse ad interrompere i lavori per un lungo periodo.

La sua inaugurazione avvenne nel 1965 e rimase aperto fino al 2011, anno in cui il parco fu costretto a chiudere i battenti per fallimento. Riaperto nuovamente nel 2018, Edenlandia è visitabile tutti i giorni dalle 16.30 alle 22.30, mentre sabato, domenica e festivi gli orari si allungano per tutta la giornata, fino a mezzanotte.

Al suo interno potete ancora trovare tantissime giostre considerate ormai storiche, come la giostra di Dumbo donata dalla Disney negli anni '70 che per Edenlandia prese il nome di Jumbo. Questo parco divertimenti è a ingresso gratuito, così come lo sono gli spettacoli al suo interno, le attrazioni invece si pagano ma i prezzi sono davvero accessibili e vanno dai 3 ai 5 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edenlandia (@edenlandia.it)

Il più famoso

Il più famoso tra i parchi divertimento in Italia è appunto Gardaland con la sua storica mascotte: il draghetto verde Prezzemolo. Inaugurato nel 1975 si trova in località Ronchi tra Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona. Non è tanto per dire se lo posizioniamo tra i più famosi: nel 2020 infatti ha conquistato l'ottavo posto tra i parchi divertimento europei con il maggior numero di visitatori e ancora prima, nel 2005 ha ottenuto il quinto posto nella classifica stilata da Forbes che riguardava i parchi divertimento con miglior fatturato.

Tantissime le giostre storiche del parco che sono state poi rivistate nel corso degli anni. Tra queste le Magic Mountain e Colorado Boat che al momento della loro apertura a metà degli anni '80 erano considerate le attrazioni più grandi tra quelle già presenti a Gardaland. Impossibile non citare anche le suggestive attrazioni de la Valle dei Re e I Corsari.

Il 9 aprile 2022 inoltre a Gardaland è stata aperta un'attrazione dedicata a Jumanji, la prima al mondo ad avere questo tema. Per i più nostalgici però questa nuova apertura significa salutare definitivamente la storica attrazione di Ramses il risveglio. I biglietti per visitare Gardaland variano dai 50 ai 60 euro e sono disponibili diverse opzioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gardaland (@gardaland)

Gli altri parchi imperdibili

Tra gli altri parchi divertimento che bisogna assolutamente visitare approfittando dell'arrivo della bella stagione c'è Mirabilandia. Inaugurato nel 1992 si trova in Emilia-Romagna, precisamente nel quartiere Savio a Ravenna. Nato come parco tematico dedicato ai più piccoli, nel corso del tempo ha anche aggiunto diverse attrazioni più adatte per i più grandi. I prezzi per visitare Mirabilandia variano dai 30 ai 40 euro, anche in questo caso a seconda del pacchetto che si intende acquistare.

I parchi divertimento con l'apertura più recente (escludendo Edenlandia) sono MagicLand e Cinecittà World ed entrambi si trovano a Roma. Il primo, inaugurato nel 2011 si trova precisamente a Valmontone, il secondo inaugurato invece nel 2014, si trova a Castel Romano.

MagicLand tra il 2012 e il 2019 ha vinto numerosi premi in occasione dei Parksmania Awards, uno nel 2016 per aver portato per la prima volta in Italia la realtà virtuale su un Roller Coaster con la sua attrazione l'Olandese Volante. Anche per quanto riguarda questo parco i prezzi per visitarlo variano a seconda dei pacchetti, l'intero comunque costa 37,00 euro mentre il ridotto 29,00.

Infine parliamo di Cinecittà World, il parco divertimenti tematico incentrato perlopiù sul vastissimo mondo del cinema e della televisione. Visitare questo parco è una continua sorpresa con le sette aree tematiche divise in base ai diversi generi cinematografici. I prezzi per i biglietti vanno dai 29,00 ai 19,00 euro ma sono sempre disponibili anche i pacchetti che includono diverse opzioni.