Chi è Pardis Zarei: vita privata e curiosità sull'amica di Chiara Ferragni

Pardis Zarei è diventata popolare quando è comparsa tra le damigelle al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Pardis Zarei: chi è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni?

Nata e cresciuta a Milano, Pardis Zarei-Pappas è laureata in Economia e finanza, titolo conseguito presso l’Università Cattolica del capoluogo lombardo. Nel 2012 ha deciso di lasciare l'Italia e si è trasferita a vivere a New York, precisamente negli Hamptons. In America ha dato il via alla sia carriera da agente immobiliare.

Parecchio conosciuta nella Grande Mela, Pardis è da sempre una grande appassionata di moda e design. Sembra che sia stata proprio questo suo amore ad avvicinarla a Chiara Ferragni. Le due si sono conosciute ai tempi delle scuole e la loro amicizia va avanti ancora oggi. Non a caso, quando l'imprenditrice ha sposato Fedez ha scelto la Zarei-Pappas come una delle sue damigelle.

Attualmente, Pardis è uno dei nomi più celebri del settore immobiliare di New York, ma è anche un'imprenditrice. E', infatti, la fondatrice di Daria Bags, brand che si occupa di borse e accessori da spiaggia personalizzati.

La vita privata di Pardis Zarei: chi è il marito?

Nata da genitori di origine persiana, Pardis Zarei è sposata con Shaun Pappas. La coppia vive nell’Upper East Side e nel 2021 ha avuto un figlio, Alexander. I due si sono conosciuti nel mese di febbraio del 2018, grazie ad alcune questioni legate alla professione di entrambi. L'uomo, infatti, lavora in uno dei principali studi legali di New York che si occupa di pratiche relative al settore immobiliare.

In una delle rare dediche social di Pardis al marito, si legge: "Non potevo immaginare che sarebbe finito per essere mio marito e padre del mio piccolo bambino, c’è qualcosa di meglio dell’amore?". Zarei e Pappas vivono in una bellissima villa situata negli Hamptons, un quartiere extra lusso di New York dove le case hanno un valore minimo di 1,7 milioni di dollari.

Pardis ha un profilo Instagram blindatissimo, mentre quello Facebook non è aggiornato. Molto probabilmente, l'agente immobiliare non ama stare sotto ai riflettori e la sua professione l'ha portata ad avere una vita completamente diversa rispetto a quella dell'amica Chiara Ferragni. Il loro legame, però, è ancora oggi parecchio forte. Non a caso, proprio nel bel mezzo della crisi matrimoniale con Fedez, l'imprenditrice ha preso il primo volo per New York e ha trascorso qualche giorno con l'amica.