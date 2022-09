Riparte Uomini e Donne, tra volti già noti e tante novità: ecco come fare se si volesse partecipare al programma come pubblico e qualche anticipazione.

Ormai non manca molto all’inizio della nuova stagione di uno dei programmi più attesi da parte di moltissimi italiani, infatti sappiamo già che la prima puntata andrà in onda lunedì 19 settembre, alle ore 14.45.

Con tutte le informazioni che stanno circolando, ad esempio sui nuovi tronisti, a qualcuno potrebbe venire una curiosità e cioè partecipare come pubblico al programma, per godersi l’esperienza dal vivo. Vediamo dunque in questo articolo come fare e qualche anticipazione interessante.

Come partecipare al pubblico: i passaggi da seguire

Partecipare al pubblico di Uomini e Donne è molto semplice e, soprattutto, completamente gratuito. Ti basterà infatti seguire alcune semplici istruzioni:

Vai sul sito perlapromotion.it

Clicca su “Eventi” dal menu principale

Seleziona “Mostra come lista” (in questo modo comparirà l’elenco completo dei programmi in cui è possibile partecipare come pubblico)

Scorri l’elenco fino a che non troverai “Uomini e donne”

Compila il form dedicato con tutti i dati richiesti, ad esempio mail e numero di telefono

Invia tutto quanto

Una volta seguita questa procedura non ti resta che attendere, per scoprire se la richiesta di partecipazione è andata a buon fine oppure no.

Cosa fare dopo aver inviato la domanda di partecipazione?

Se verrai scelto/a come candidato/a lo staff procederà a contattarti via email o per telefono per comunicarti data, orario e sede della registrazione a cui ti dovrai presentare. Per qualsiasi problema puoi consultare la sezione “Domande frequenti” sul sito o chiedere direttamente allo staff nella sezione “Contattaci”.

Inoltre potrebbe essere necessaria la registrazione al sito prima di poter procedere con la richiesta di partecipazione, dunque procedi con l’iscrizione e salva le tue credenziali con cui potrai, inoltre, controllare se ci sono viaggi organizzati per raggiungere gli studi oppure informazioni su come muoverti autonomamente.

Anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Anche se ormai l’attesa sta per finire le novità non smettono di arrivare, infatti solo settimana scorsa sono stati pubblicati i video di presentazione dei quattro tronisti che parteciperanno alla nuova edizione: Federico Dainese, Federica Aversano, Lavinia Mauro e Federico Nicotera.

Abbiamo avuto modo, così, di conoscere meglio i nuovi protagonisti di Uomini e Donne 2022/2023, tra lavoro, età e abitudini, ma solo seguendo la trasmissione puntata per puntata riusciremo a scoprire se la loro ricerca dell’amore andrà a buon fine oppure no.