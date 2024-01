Chi è Pasquale Petrolo: vita privata e curiosità sul comico di "So Lillo"

Conosciuto in tutta Italia con il nome d'arte Lillo, in pochi sanno che il suo nome di battesimo è Pasquale Petrolo. Vediamo chi è il comico diventato famoso in coppia con l'amico Greg.

Pasquale Petrolo: chi è il comico conosciuto con il nome Lillo

All'anagrafe Pasquale Petrolo, Lillo è nato il 27 agosto del 1962 a Roma, sotto il segno zodiacale della Vergine. Appassionato di fumetti fin dalla tenera età, durante l'adolescenza ne ha fatto una professione, arrivando ad ottenere un lavoro presso la casa editrice Onmolloemme. E' lui l'autore di personaggi come Stinco & Laido, Topo Martino e Normalman.

Nel 1980, Pasquale ha incontrato Claudio Gregori. Ben presto, da semplici amici, si sono trasformati in duo comico. Si sono presentati sulle scene con il nome di Lillo&Greg. Nei primi anni hanno lavorato in teatro e in radio, poi è arrivata la televisione. E' soprattutto grazie al piccolo schermo che sono diventati famosi a livello nazionale.

Pian piano è arrivato anche il cinema. Dal 1999 ad oggi, Petrolo ha preso parte a 26 film. Tra i titoli più famosi si ricordano: Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti (2007), Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno (2012), Forever Young di Fausto Brizzi (2016) e D. N. A. – Decisamente non adatti (2020) diretto e interpretato insieme all’amico Greg.

Tra i programmi che negli ultimi tempi gli hanno regalato maggiore successo c'è Lol Chi ride è fuori, in scena su Prime Video. Qui ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori con un nuovo personaggio, Poseman. "Ero un appassionato di film comici, porto sul palco quel che mi è sempre piaciuto", ha dichiarato nel corso di un'intervista a Repubblica.

La vita privata di Pasquale Petrolo: moglie e figli

Pasquale Petrolo è sposato con Tiziana Etruschi, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo e non ama i riflettori. Non a caso, appare raramente accanto al marito. I due sono una coppia da tanti anni e pur non mostrandosi insieme in favore di telecamere sono l'uno il sostegno dell'altra. Lillo ha parlato della forza della loro unione quando ha contratto il Covid-19 ed è finito in ospedale. Il comico, ospite di Italia Sì di Marco Liorni, ha raccontato:

Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso. Questo scherzare con loro, sdrammatizzare, mi ha dato la forza di guarire. Ad un certo punto ho rischiato di abbattermi quando ho visto che peggioravo sempre con il respiro e loro mi hanno aiutato moltissimo. Questa è una malattia che ti rende solo. Anche sentirmi con mia moglie con il cellulare è stato fondamentale. Quando sei lì, hai una paura fott**a.

Lillo e la moglie non hanno avuto figli.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Dove è nato Pasquale Petrolo?

Pasquale Petrolo è nato il il 27 agosto del 1962 a Roma.

Qual è il vero nome di Greg?

Il vero nome di Greg, socio di Lillo, è Claudio Gregori.

Quanti anni ha So Lillo?

Lillo ha 61 anni. Ne compirà 62 il 27 agosto del 2024.

Come si chiama il comico Lillo?

Conosciuto in tutta Italia con il nome d'arte Lillo, il comico è registrato all'anagrafe com Pasquale Petrolo.