Pasquetta: perché si festeggia, origine del termine e tradizioni legate alla festività

Il lunedì dell'Angelo, comunemente chiamato Pasquetta, è il giorno che segue la domenica di Pasqua, e in Italia è un giorno festivo sia nel calendario liturgico che in quello civile.

Si tratta di una festa che ha origini religiose, ed è legata ad un episodio del Vangelo, uno dei più importanti della tradizione cristiana. Solo nel secondo dopoguerra la giornata è diventata anche festa civile.

Scopriamo quindi perché si festeggia Pasquetta, quali sono le origini del termine e come si celebra secondo la tradizione.

Sommario:

1. Pasquetta: ecco perché si festeggia 2. Qual è il significato della Pasquetta? L'origine del termine 3. Pasquetta: la tradizione della gita fuori porta

Pasquetta: ecco perché si festeggia

La Pasquetta trae origine da un avvenimento raccontato dal Vangelo. Secondo quanto scrive l'evangelista Marco, tre donne andarono al sepolcro di Gesù per cospargere il suo corpo con olii aromatici. Arrivate lì, però, trovarono spostato il grande masso che chiudeva l'accesso alla tomba.

In quel momento, un angelo fece visita alle tre donne, annunciando la risurrezione di Gesù e dicendo loro di avvertire gli Apostoli.

Nei Vangeli si parla di "giorno dopo la Pasqua" e forse per questo è tradizionalmente festeggiato di lunedì, anche se in realtà gli evangelisti parlavano della Pasqua Ebraica che non cadeva la domenica, ma il giorno prima.

Perché è detto lunedì dell'angelo?

La festività è detta lunedì dell'angelo proprio per ricordare l'avvenimento da cui trae origine. ovvero l'incontro tra l'angelo e le donne giunte al sepolcro, ormai vuoto, di Gesù.

Ad oggi, Pasquetta non è più solo un'occasione per ricordare questo episodio, ma anche per trascorrere del tempo insieme ai propri cari e degustare i piatti della tradizione. Ma cosa si mangia a Pasqua e Pasquetta? Tra le portate tipiche della domenica troviamo l'agnello e il casatiello, mentre la giornata di Pasquetta di solito è riservata a picnic e grigliate.

Qual è il significato della Pasquetta? L'origine del termine

Il termine Pasquetta è di tradizione popolare: la parola, infatti, è una vezzeggiativo della parola Pasqua. Si tratta di un altro giorno in cui festeggiare, che prolunga la gioia della festività pasquale.

Per quanto riguarda l'accezione civile della festa, il lunedì di Pasquetta è stato introdotto nel dopoguerra italiano allo scopo di allungare le festività di Pasqua.

Il lunedì dell'angelo viene festeggiato anche all'estero: in Polonia la tradizione vuole che gli uomini inseguano le donne cercando di bagnarle con l'acqua, mentre negli Stati Uniti è famosa la caccia all'uovo nei giardini della Casa Bianca.

Pasquetta: la tradizione della gita fuori porta

Diverse sono le tradizioni legate ai festeggiamenti di Pasquetta, ma quella che accomuna tutta Italia è indubbiamente la gita fuori porta. Anche questa tradizione potrebbe venire dal Vangelo.

L'evangelista Luca, infatti, racconta di una delle prime apparizioni di Gesù risorto e di come si mostrò ai discepoli in viaggio a Emmaus, poco fuori Gerusalemme.

Questa tradizione del viaggio continua ai giorni nostri, dando origine a scampagnate al parco e grigliate in giardino, con l'obiettivo di approfittare del bel tempo delle giornate primaverili.

Non resta che sperare che il meteo non faccia scherzi a Pasquetta, per potersi godere al massimo questa festività e i primi raggi di sole della bella stagione. Non è raro infatti che a Pasquetta le nuvole e la pioggia rovinino i nostri piani. Ma perché a Pasquetta è sempre brutto tempo? Tra i motivi c'è la natura del clima mediterraneo nel periodo in cui la festività cade.