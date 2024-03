Esistono 6 film simili a "Past Lives" che non si possono assolutamente perdere se si è amanti del genere. La storia diretta da Celine Song e interpretata da Greta Lee e Teo Yoo ha fatto innamorare milioni di spettatori e lo faranno altrettanto le pellicole che stiamo per consigliarvi. Scopriamo insieme i titoli e le trame facendo attenzione a non spoilerare nulla.

I 6 film da non perdere se hai amato "Past Lives": Wanee & Junah (2001)

Andando in ordine cronologico dobbiamo menzionare sicuramente Wanee & Junah. La pellicola è stata girata nel 2001 dal regista sudcoreano Kim Yong-gyun ed è uscita nel mese di novembre dello stesso anno. La trama ruota intorno a due fidanzati: Wa-ni e Jun-ha (da cui prende il nome il titolo del film). Lei, dietro l'apparenza di ragazza spensierata e sorridente, nasconde un oscuro segreto e un doloroso passato. Il suo fidanzato, che la ama molto, cerca allora di scoprire cosa prova davvero.

Butterfly Sleep (2017)

Butterfly Sleep è un altro film sudcoreano uscito nel 2017 e diretto da Jae-eun Jeong. La storia narra di Royko, una scrittrice e insegnante di letteratura, il cui incontro con Chanhae, un giovane studente coreano giunto in Giappone, porta ad un legame sempre più stretto. Tuttavia, la loro relazione viene minacciata quando Royko inizia a manifestare i primi sintomi dell'Alzheimer.

Una storia d'amore e di desiderio (2021)

Una storia d'amore e di desiderio è un film franco-tunisino diretto da Leyla Bouzid nel 2021. La trama affronta la storia di Ahmed e Farah, lui diciottenne cresciuto nei sobborghi parigini, lei tunisina che si è appena trasferita nella capitale francese. Tra i due nasce una forte intesa ma entrambi cercano di non cadere in tentazioni e resistere al forte desiderio che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Ankahi Kahaniya - Storie non dette (2021)

Ankahi Kahaniya - Storie non dette è una pellicola indiana uscita nel 2021 e diretta da Abhishek Chaubey, Saket Chaudhary e Ashwiny Iyer Tiwari. La trama ruota intorno a tre storie: amore, perdita e nostalgia. I protagonisti sono persone sole, con molte cose in comune, perse nella vita frenetica di una metropoli.

20th Century Girl (2022)

20th Century Girl è un film sudcoreano diretto da Bang Woo-ri nel 2022 che ha come protagonisti degli adolescenti. La storia, ambientata nel 1999, narra le vicende di una giovane ragazza che incarica la sua migliore amica di sorvegliare il ragazzo di cui è perdutamente innamorata. Quest'ultima, a sua volta, sarà coinvolta senza volerlo in una storia d'amore.

A Lockdown lovestory (2022)

A lockdown lovestoy è un film che parla dei giorni nostri, di una storia d'amore nata durante la terribile pandemia di Covid-19. La trama è semplice e narra le vicende di due persone che, senza volerlo, sono costrette a condividere lo stesso appartamento scoprendo di avere molte cose in comune. I due attori protagonisti sono Katie Holmes e Jim Sturgess.

