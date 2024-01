Tutto su Patrizia Pellegrino: chi è, età, carriera, vita privata, malattia

Chi è Patrizia Pellegrino? Ai più giovani questo nome non dirà nulla, ma i millennials conoscono molto bene la Pellegrino. Ripercorriamo la carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata: dai figli alla lotta contro una malattia che l'ha colpita alcuni anni fa.

Tutto su Patrizia Pellegrino: chi è, età, carriera

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata, sotto il segno del Leone, il 28 luglio 1962, attualmente ha 61 anni. Il suo debutto nel mondo del cinema è avvenuto nel 1977, quando aveva solo 15 anni, nel film Onore e Guapperia. Negli anni la Pellegrino ha preso parte a diverse produzioni locali campane e il successo è arrivato grazie alla fiction Petrosinella, di cui era protagonista. Parallelamente all'attività cinematografica e televisiva, Patrizia Pellegrino ha intrapreso anche una carriera nel mondo della musica ed è stata lanciata da Corrado con la sigla Beng! del programma televisivo Gran Canal.

La Pellegrino ha recitato in film molto famosi come: Italian Boys (1982), Vacanze d'estate (1985) e Viva l'Italia (2012). L'ultimo film a cui ha preso parte risale al 2018 ed è: Le grida del silenzio.

In televisione ha invece partecipato ai seguenti programmi: Chewing gum show (1983), Sereno variabile (1993-1995, 2002), La vita in diretta (2002-2005), L'isola dei famosi come concorrente (2004), Grande Fratelli VIP 6 come concorrente (2021).

La vita privata di Patrizia Pellegrini: matrimonio, figli, malattia

Patrizia Pellegrini ha fatto parlare molto di sé per la sua vita privata. Spesso ospite in salotti televisivi, ha raccontato le sue storie d'amore ed alcuni drammi familiari che l'hanno colpita durante la sua vita.

E’ cresciuta in Campania insieme ai genitori e al fratello Aldo, morto a 39 anni per overdose. Una volta maggiorenne si è trasferita a Roma dove ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il primo uomo con cui è stata sposata è stato Pietro Antisari Vittori, con il quale ha avuto quattro figli: Tommaso, Arianna, Riccardo e Gregory. Riccardo, purtroppo, è deceduto poco dopo il parto in quanto affetto da un problema ai polmoni. Gregory, invece, è stato adottato in Russia e le pratiche per l'adozione sono state abbastanza complicate. Il tutto è stato raccontato nel libro autobiografico di Patrizia Pellegrino intitolato Per avere Gregory. Arianna, invece, come ha raccontato anche l'attrice ed ex gieffina, convive con una patologia rara.

Dopo anni di matrimonio, la Pellegrini ha divorziato con il marito e ha iniziato a frequentare Stefano Todini, che ha sposato nel 2005. Il loro matrimonio è durato poco in quanto nel 2013 hanno divorziato.

Oggi Patrizia Pellegrini è impegnata con il manager immobiliare Giampaolo Embrione, un suo vecchio amico d’infanzia.

Nel 2021 alla Pellegrini è stato diagnosticato un tumore al rene a causa del quale si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico.

