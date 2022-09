Chi è Patrizia Rossetti, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022? Una vita trascorsa in televisione e negli ultimi anni le televendite, che l'hanno riportata sui nostri teleschermi. Scopriamo di più su Patrizia Rossetti, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Patrizia Rossetti: età, vita privata e fidanzato

Nata in provincia di Firenze nel 1959, Patrizia Rossetti, non ha figli e attualmente non risulta avere nessun fidanzato ufficiale.

Nel suo passato vi è un matrimonio terminato con Rudy Landoni, tecnico degli studi Mediaset dove Patrizia Rossetti ha lavorato per molti anni. Si sono conosciuti nel 2006 e sono convolati a nozze dopo circa sei anni, nel 2012.

La fine del matrimonio arriverà però nel 2019, a seguito della partecipazione di Patrizia a Pechino Express.La Rossetti rilasciò un'intervista dove commentò così la fine del suo matrimonio:

"Al mio ritorno la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c'era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci".

La casa del Grande Fratello Vip riserverà delle sorprese per Patrizia? Lo scopriremo durante la sua permanenza sotto l'occhio sempre attento delle telecamere di Cinecittà.

Patrizia Rossetti, carriera televisiva della nuova concorrente

Una carriera ricca di avvenimenti quella di Patrizia Rossetti, che inizia a muovere i primi passi in TV da giovanissima, in alcuni canali locali della Toscana, finchè non vincerà nel 1981 il concorso trasmesso durante Domenica In, Una Valletta per Sanremo, che la porterà a condurre il Festival del 1982 insieme a Claudio Cecchetto. Sempre nello stesso anno, condurrà Prossimamente e anche alcune trassmissioni musicali.

Nel 1983 arriverà in Mediaset (allora ancora Fininvest) dove farà la valletta per il quiz Un milione al secondo, condotto da Pippo Baudo.

Da lì, inizizierà a lavorare in numerosi programmi e raggiungerà la sua massima popolarità nel 1989, quando sarà alla guida di Buon pomeriggio, programma di punta di Rete 4 che la consoliderà come volto della rete.

A metà degli anni novanta invece subirà un drastico ridimensionamento in video e si inizierà a vederla sempre meno nelle varie trasmissioni del gruppo Mediaset.

Saranno le televendite a riportare il suo volto in tv, ma non mancheranno nemmeno i reality.

Patrizia Rossetti non è nuova infatti a questa forma di intrattenimento: nel 2005 ha fatto parte del cast di La fattoria, programma di Canale 5, mentre nel 2018 è stata, insieme a Maria Teresa Ruta (insieme formavano la coppia delle Signore della tv), una delle vincitrici di Pechino Express.

La carriera di Patrizia Rossetti però, non si limita solo alla televisione; infatti, dal 1994 al 2003 ha lavorato come speaker per Radio Italia, dove ha condotto la trasmissione Amichevolmente vostra Patrizia, ma anche in teatro con diverse produzioni.

Segnaliamo anche il suo impegno come cantante, infatti è stata proprio lei a registrare la sigla di alcuni programmi che ha presentato, oltre che altri singoli, come per esempio Due gocce d'acqua, inciso con Nilla Pizzi.

