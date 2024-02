A modo mio di Patty Pravo, testo e significato della canzone simbolo di un'epoca

Nicoletta Strambelli, nota come Patty Pravo, è una delle cantanti italiane più famose in assoluto. Simbolo di femminilità, trasgressione ed emancipazione, con le sue canzoni ha fatto ballare - e lo fa ancora - intere generazioni.

Chi non hai mai ascoltato Pensiero stupendo, Bambola, Pazza idea o Dimmi che non vuoi morire? Tra le sue interpretazioni più note c'è anche la canzone "A modo mio", cover della celebre My Way di Frank Sinatra. Ecco testo e significato del brano.

A modo mio di Patty Pravo: ecco il testo completo della canzone

Ma si' io sono qui

A dirvi cose per me importanti

E voi non lo sapete

Se son parole o sentimenti

Pero' non ha importanza

Se c'e' chi parla di incoerenza

Perche' io sono io a modo mio



Ho fatto quel che ho voluto

Sola con me guardando avanti

Rimpianti ne ho troppo pochi

Non e' il caso che li racconti

Ho avuto non ho avuto

Tutto perfetto tutto sbagliato

Pero' io sono io a modo mio



E anche se ho pianto un po'

Quell'esperienza mi ha fatto bene

Ho avuto chi non sbaglia mai

Ed ho saputo sputarli fuori

Io sono io e a modo mio non cambio mai



Ma si' io sono qui

A dirvi cose scritte da un altro

Pero' per darle a voi

Io le traduco le porto dentro

Cosi' non per vantarmi

Nessuno puo' rimproverarmi

Perche' io sono io a modo mio

Davanti a me c'e' un'altra idea

Piena o deserta io non lo so

Dentro di me la vita mia

Deserto fine di si' di no

Ma io sono io e a modo mio non cambio mai



C'e' un'altra idea mi dicesti

Ringrazio Dio d'essere io a modo mio

Il significato di "A modo mio"

Cover italiana della celebre canzone "My way" di Frank Sinatra, "A modo mio" interpretata da Patty Pravo è un inno all'indipendenza, alla forza d'animo e alla capacità di andare avanti nella vita, anche dopo delusioni e sofferenze.

Dove abita Patty Pravo a Roma

Dopo una vita trascorsa tra palchi, piazze e stadi in tutta Europa, la cantante ha scelto di stabilirsi a Roma. Qui ha una grande casa, elegantemente arredata, in pieno centro: non lontano da Piazza Venezia. Dalla sua terrazza si può intravedere l'imponente altare della Patria. Una casa da copertina, tra le più belle della Capitale.

Chi ha scoperto Patty Pravo

La sua fama si è consolidata nel tempo grazie al suo incredibile talento e alla sua personalità trascinante e trasgressiva. Ma come è stata scoperta ed è diventata famosa? Come raccontato da lei stessa, Patty Pravi è stata scoperta dall'avvocato e agente Alberigo Crocetta. Il suo agente l'ha scoperta dopo una serata al Piper, locale in cui Patty Parvo si esibiva con altri artisti del calibro di Luigi Tenco e Fabrizio Zampa. Per questa ragione la cantante è rinominata "La ragazza del Piper".